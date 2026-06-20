Mãe do goleiro Vozinha chega a Miami para ver Cabo Verde enfrentar o Uruguai na Copa

247 – Ana Candida, mãe do goleiro Vozinha, um dos grandes personagens da Copa do Mundo, chegou aos Estados Unidos e poderá assistir à partida de Cabo Verde contra o Uruguai, marcada para este domingo, em Miami, pela fase de grupos do torneio.

A informação foi confirmada ao Global Times pelo empresário chinês Lin Jie, nascido em Wenzhou e radicado há mais de duas décadas em Cabo Verde. Ele visitou a família do jogador e acompanhou de perto a mobilização que permitiu a viagem da mãe do atleta aos Estados Unidos.

"Um desejo que atravessou montanhas e mares finalmente foi realizado. A mãe do goleiro de Cabo Verde, Vozinha, chegou em segurança aos Estados Unidos", escreveu Lin, em chinês, em publicações feitas nas plataformas RedNote e Douyin.

Questionado pelo Global Times sobre a veracidade das postagens, Lin confirmou: "Sim".

Segundo a Reuters, a mãe do goleiro chegou à cidade de Miami após obter um visto norte-americano, o que permitirá que ela acompanhe das arquibancadas o confronto entre Cabo Verde e Uruguai.

Herói contra a Espanha, Vozinha comove o mundo

O goleiro Vozinha, cujo nome verdadeiro é Josimar José Évora Dias, tornou-se uma sensação mundial após sua atuação decisiva no empate por 0 a 0 de Cabo Verde contra a Espanha, uma das seleções mais fortes do futebol mundial, na estreia do Grupo H.

A partida foi disputada em 15 de junho, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Com uma série de defesas importantes, o veterano goleiro ajudou a seleção cabo-verdiana a conquistar um resultado histórico.

De acordo com o Yahoo News Australia, a palavra “vozinha” significa, em português, “pequena avó”, expressão que se tornou ainda mais simbólica diante da repercussão da história familiar do jogador.

Antes da partida contra a Espanha, Vozinha tinha 46 mil seguidores no Instagram. Ao fim daquele dia, já acumulava 5 milhões. Agora, o número chegou a 14,4 milhões, reflexo da comoção internacional em torno de sua trajetória.

Relato sobre a mãe gerou mobilização internacional

Após o jogo contra a Espanha, Vozinha afirmou em entrevista que sua mãe não havia conseguido viajar para assistir à sua estreia histórica na Copa do Mundo por causa de barreiras financeiras e dificuldades relacionadas ao visto.

A declaração rapidamente se espalhou pelas redes sociais e chamou a atenção da imprensa internacional para a família do goleiro.

Antes mesmo de repórteres e veículos internacionais chegarem até a mãe de Vozinha, Lin Jie já havia feito contato com os familiares do jogador.

O empresário contou ao Global Times que decidiu visitar a família do goleiro pouco depois da partida contra a Espanha. A aproximação foi possível por meio de uma conexão local ligada à loja de roupas de sua esposa, onde trabalhava uma prima de Vozinha.

Viagem teve apoio de autoridades e da federação cabo-verdiana

Lin publicou vídeos nas redes sociais chinesas mostrando a mãe e a prima de Vozinha comemorando o desempenho do goleiro e preparando presentes para seu retorno.

Outro vídeo mostrou o empresário acompanhando a mãe do jogador até o aeroporto, no momento da partida rumo aos Estados Unidos.

De acordo com Lin, a mãe de Vozinha deveria concluir procedimentos relacionados ao visto na Embaixada dos Estados Unidos em Praia, capital de Cabo Verde, antes de seguir viagem para assistir ao jogo contra o Uruguai.

O empresário afirmou ainda ao Global Times que Josina Freitas, integrante da Assembleia Nacional de Cabo Verde, ajudou a viabilizar o processo.

A Associação Nacional de Futebol de Cabo Verde arcou com os custos do visto e das passagens aéreas da mãe do goleiro até a capital cabo-verdiana e, posteriormente, até os Estados Unidos.

Presentes e itens básicos para a viagem

Para a viagem, Lin disse ter fornecido alguns itens básicos, como mala, roupas e sapatos.

A chegada da mãe de Vozinha a Miami encerra uma história que uniu futebol, emoção familiar e mobilização internacional. Depois de ver o filho se transformar em herói nacional diante da Espanha, ela agora poderá acompanhá-lo de perto em mais um jogo decisivo para Cabo Verde na Copa do Mundo.

O confronto contra o Uruguai ganhou peso simbólico ainda maior para a seleção africana, que chega embalada pelo empate histórico na estreia e pela comoção em torno de seu goleiro.