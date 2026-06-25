Neymar revela relação próxima com Messi: "pessoa muito melhor fora de campo"

247 - O atacante da seleção brasileira, Neymar Jr, revelou que mantém uma relação de amizade e carinho com Lionel Messi mesmo anos após a parceria entre os dois em clubes europeus. A declaração foi dada após a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia, na quarta-feira (24), pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026.

Neymar voltou a vestir a camisa da Seleção após 981 dias afastado dos gramados pelo Brasil. Depois de atender à imprensa brasileira na zona mista, o camisa 10 também conversou com jornalistas argentinos e comentou sua admiração pelo ex-companheiro.

“Messi é uma pessoa muito melhor fora de campo. Ele é bom em campo, certo? Imagine fora dele. Estou muito feliz por tê-lo conhecido, por ter jogado com ele, ele é um grande amigo. Conversamos muito, mesmo hoje em dia, ele sabe que me importo muito com ele”, afirmou Neymar.

A fala ocorreu em entrevista ao canal DSports, em um momento de forte repercussão pelo retorno do atacante à Seleção. Neymar entrou no segundo tempo da partida contra a Escócia e voltou a disputar uma Copa do Mundo com a camisa verde e amarela, em uma atuação que marcou sua retomada no torneio.

O jogador também agradeceu o apoio recebido de torcedores argentinos, apesar da rivalidade histórica entre Brasil e Argentina no futebol.

“Obrigado ao povo da Argentina pelo carinho que sempre me demonstram”, declarou.

Com o triunfo sobre a Escócia, o Brasil agora aguarda a definição de seu adversário na fase anterior às oitavas de final. A Seleção enfrentará o segundo colocado do Grupo F, que pode ser Holanda, Japão ou Suécia. A partida está marcada para segunda-feira (29), às 14h, no horário de Brasília.

A Argentina, que já assegurou a liderança do Grupo J, encerra a primeira fase no sábado (27), às 23h, contra a Jordânia. No mata-mata, a equipe voltará a campo em 3 de julho, às 19h, contra o segundo colocado do Grupo H, que pode ser Espanha, Uruguai, Cabo Verde ou Arábia Saudita.