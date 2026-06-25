Costa do Marfim vence Curaçao e avança no caminho do Brasil

247 - A Costa do Marfim confirmou sua classificação para a fase eliminatória da Copa do Mundo ao derrotar Curaçao por 2 a 0 nesta quinta-feira (25), na Filadélfia, nos Estados Unidos, em jogo válido pelo Grupo E.

Com dois gols de Pepe, a seleção marfinense construiu a vitória sem precisar de grande volume ofensivo, mas foi eficiente nas poucas vezes em que acertou a meta adversária. O resultado colocou a equipe no mata-mata do Mundial e abriu a possibilidade de um confronto com o Brasil nas oitavas de final, a depender da definição dos cruzamentos.

A Costa do Marfim saiu na frente ainda no início da partida. Aos 7 minutos do primeiro tempo, Pepe marcou o primeiro gol e colocou os africanos em vantagem. A equipe comandada por Emerse Faé passou a controlar o ritmo do jogo, enquanto Curaçao teve dificuldades para reagir e criar chances claras.

O segundo tempo manteve o mesmo roteiro, com pouca intensidade ofensiva e poucas finalizações perigosas. Aos 19 minutos da etapa final, Pepe apareceu novamente. Depois de receber passe de Sangaré dentro da área, o atacante finalizou à meia altura e ampliou o placar para 2 a 0. Foi apenas o segundo chute certo da Costa do Marfim no confronto.

Curaçao tentou pressionar nos minutos finais e esteve perto de descontar aos 44 minutos do segundo tempo, quando Noslin arriscou uma finalização de muito longe, quase do meio-campo. A bola, no entanto, não entrou, e a equipe deixou o campo sem marcar.

O resultado consolidou a superioridade marfinense no placar e confirmou a classificação da Costa do Marfim para a próxima fase da Copa. A seleção africana agora aguarda a definição dos demais grupos para conhecer seu adversário no mata-mata.

Ficha técnica

Curaçao 0 x 2 Costa do Marfim.

Data e horário: quinta-feira (25), às 17h, pelo horário de Brasília.

Competição: Copa do Mundo, Grupo E.

Local: Filadélfia, Estados Unidos.

Árbitro: Glenn Nyberg, da Suécia.

Assistentes: Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist, da Suécia.

VAR: Carlos del Cerro Grande, da Espanha.

Cartões amarelos: Pepe, da Costa do Marfim; Bacuna e Kastaneer, de Curaçao.

Gols: Pepe, aos 7 minutos do primeiro tempo e aos 19 minutos do segundo tempo.

Curaçao: Room; Gaari, Kastaneer, Floranus, Obispo, Brenet, Sambo, Fonville, Noslin, J. Bacuna, Comenencia, Antonisse, L. Bacuna, Chong, Locadia e Kuwas. Técnico: Dick Advocaat.

Costa do Marfim: Fofana; Diomandé, Touré, Kossounou, Operi, Doué, Kessié, Seri, Sangaré, Bonny, Diakité, Diomandé, Diallo, Oulai, Pepe e Wahi. Técnico: Emerse Faé.