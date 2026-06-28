Messi marca, Argentina vence a Jordânia por 3 a 1 e fecha grupo com 100% de aproveitamento

247 - A Argentina venceu a Jordânia por 3 a 1 neste domingo (28), em Dallas, e encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo com 100% de aproveitamento. Lionel Messi começou no banco, entrou no segundo tempo e marcou de falta o gol que confirmou a vitória argentina, chegando a seis gols nesta edição do Mundial.

A seleção argentina preservou boa parte de seus titulares, já classificada ao mata-mata, mas manteve o controle da partida desde os primeiros minutos. Com o resultado, a equipe comandada por Lionel Scaloni chegou a nove pontos e terminou na liderança do grupo J.

Mesmo com uma escalação modificada, a Argentina construiu a vantagem ainda no primeiro tempo. Giovani Lo Celso abriu o placar em cobrança de falta, e Lautaro Martínez ampliou em cobrança de pênalti, encaminhando a vitória dos atuais campeões mundiais antes do intervalo.

A Jordânia, que fez sua primeira participação em Copas do Mundo, tentou reagir na etapa final. Musa Al-Taamari marcou o gol jordaniano e diminuiu a diferença, mas a entrada de Messi recolocou a Argentina no controle emocional da partida.

O camisa 10 saiu do banco no segundo tempo e decidiu em uma de suas especialidades. Em cobrança de falta, Messi marcou o terceiro gol argentino e ampliou sua marca individual no torneio: são seis gols nesta Copa do Mundo, desempenho que reforça seu protagonismo mesmo aos 39 anos.

Além do peso no placar, o gol teve valor simbólico para a campanha argentina. Messi já vinha de atuações decisivas na fase de grupos e voltou a balançar as redes em um jogo no qual Scaloni optou por preservar titulares pensando na sequência da competição.

A vitória também confirmou a força coletiva da Argentina. Mesmo sem força máxima desde o início, a seleção albiceleste manteve intensidade, criou as principais chances e administrou o resultado diante de uma Jordânia já eliminada, mas competitiva até os minutos finais.

Com nove pontos, a Argentina avança ao mata-mata como uma das seleções de melhor campanha da primeira fase. A equipe agora volta suas atenções à próxima etapa da Copa do Mundo, em que tentará manter a defesa do título conquistado em 2022.

A Jordânia, por sua vez, se despede do torneio sem pontuar, mas com gols marcados em sua estreia mundialista. A participação terminou diante de um dos favoritos ao título e com o desafio de enfrentar uma Argentina embalada pela liderança de Messi e pela profundidade de seu elenco.