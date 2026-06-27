Uruguaio Muslera se torna o goleiro com mais "frangos" em edições de Copa do Mundo

247 - O goleiro uruguaio Fernando Muslera alcançou um recorde inusitado na Copa do Mundo de 2026. Aos 40 anos, o arqueiro chegou a cinco falhas que resultaram diretamente em gols em Mundiais, tornando-se o jogador da posição com mais erros desse tipo na história da competição.

A marca negativa ganhou força após o empate por 2 a 2 com Cabo Verde, no domingo (21), quando Muslera falhou em dois gols, e voltou a repercutir na sexta-feira (26), em novo erro durante o jogo decisivo contra a Espanha, no Estádio Akron, em Guadalajara, no México.

Diante de Cabo Verde, o goleiro participou de maneira direta dos dois gols sofridos pela seleção uruguaia. O primeiro saiu aos 20 minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta de Kevin Pina. A bola passou entre os dois jogadores posicionados na barreira, quicou à frente de Muslera e morreu no fundo da rede.

O segundo erro veio aos 15 minutos da etapa final. Mathías Olivera tentou recuar uma bola após lateral cobrado por Sanabria, mas errou o passe e entregou a posse para Hélio Varela. O cabo-verdiano aproveitou a saída insegura de Muslera e marcou o gol que definiu o empate.

A pressão aumentou contra a Espanha. Em chute de Baena, sem grande força, Muslera espalmou a bola para dentro do próprio gol, em lance que gerou reação imediata da torcida uruguaia e dos companheiros de equipe.

Com a sequência de falhas, Muslera ultrapassou nomes conhecidos em um ranking indesejado. Atrás dele aparecem Mohammed Al-Deayea, da Arábia Saudita, Mark Schwarzer, da Austrália, e Manuel Neuer, da Alemanha, todos com três erros que terminaram em gols em Copas do Mundo.

O desempenho recente do goleiro ocorre em um momento decisivo para o Uruguai no Grupo H. Após o empate com Cabo Verde, a seleção sul-americana chegou a dois pontos, mesma pontuação da equipe africana, mas ficou à frente pelo número de gols marcados. A Espanha liderava a chave com quatro pontos, enquanto a Arábia Saudita somava um.

A situação obrigava o Uruguai a buscar um resultado positivo contra os espanhóis para evitar depender de combinação de resultados. Cabo Verde, por sua vez, ainda tinha a chance de avançar caso vencesse a Arábia Saudita.

A marca negativa amplia o desgaste de Muslera em uma posição na qual qualquer erro costuma ter impacto imediato. Com longa trajetória pela seleção uruguaia, o goleiro passou a carregar, nesta Copa, o peso de lances que comprometeram diretamente a campanha da equipe.