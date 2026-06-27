Kane brilha e Inglaterra vence o Panamá por 2 a 0

247 - A Inglaterra bateu Panamá por 2 a 0 neste sábado (27), fechou o Grupo L na liderança e avançou para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026 com um caminho já traçado na chave: a equipe estreia nos 16 avos de final na quarta-feira (1º), em Atlanta, contra um terceiro colocado ainda a ser confirmado — com Senegal como adversário mais provável no cenário atual.

A seleção inglesa construiu a vitória no segundo tempo, depois de encontrar dificuldades para superar a marcação panamenha na etapa inicial. Jude Bellingham abriu o placar, e Harry Kane ampliou, em gol que reforçou seu peso histórico pela Inglaterra em Copas do Mundo.

O resultado consolidou uma campanha invicta dos ingleses na primeira fase. A equipe comandada por Thomas Tuchel terminou o Grupo L com sete pontos, após vencer a Croácia por 4 a 2 na estreia, empatar por 0 a 0 com Gana e derrotar Panamá na rodada decisiva. A liderança confirmou uma posição mais favorável no chaveamento da fase eliminatória.

Contra Panamá, a Inglaterra teve controle territorial e mais posse de bola, mas precisou de paciência para transformar domínio em vantagem. A seleção panamenha, já eliminada, apostou em linhas baixas e tentou reduzir os espaços entre defesa e meio-campo. A estratégia conteve os ingleses durante boa parte do primeiro tempo, mas perdeu força depois do intervalo.

O meia Jude Bellingham destravou a partida ao aparecer em zona decisiva, aproveitando a superioridade técnica inglesa no setor ofensivo. Com o placar aberto, a Inglaterra passou a encontrar mais espaços e ampliou com o atacante Harry Kane, que voltou a ser decisivo em jogo de Copa do Mundo. O atacante confirmou a vitória e encerrou qualquer tentativa de reação do Panamá.

A classificação em primeiro lugar também dá à Inglaterra uma rota definida no novo formato da Copa de 2026, que conta com 48 seleções e uma fase adicional de mata-mata antes das oitavas de final. O primeiro compromisso eliminatório será nos 16 avos de final, em Atlanta, contra uma seleção que avançar entre as melhores terceiras colocadas dos grupos E, H, I, J ou K.

Pelo cenário atualizado do chaveamento, Senegal aparece como o adversário mais provável da Inglaterra na quarta-feira (1º). A definição, porém, depende da conclusão dos últimos jogos da fase de grupos e dos critérios aplicados às melhores terceiras colocadas. Outras possibilidades ainda citadas no cruzamento incluem RD Congo, Argélia e Áustria.

Caso avance, a Inglaterra seguirá para as oitavas de final no dia 6 de julho, na Cidade do México. Nessa etapa, o adversário sairia do confronto envolvendo o vencedor do Grupo A e um terceiro colocado de outro grupo, cenário que pode colocar o México no caminho inglês, dependendo dos resultados finais da chave.

Nas quartas de final, a projeção do chaveamento indica um possível duelo de peso contra o Brasil, em Miami, se ambas as seleções confirmarem favoritismo nas fases anteriores. A semifinal, em uma simulação baseada na posição atual dos cabeças de chave, poderia levar a Inglaterra a um confronto com Argentina ou outra força do mesmo lado da chave. A final da Copa está marcada para 19 de julho, no estádio de Nova York/Nova Jersey.

A vitória sobre Panamá não apenas confirmou a liderança do grupo, mas também deu à Inglaterra uma condição esportiva relevante para o início do mata-mata. A equipe encerra a primeira fase com ataque produtivo, defesa sem sofrer gols nos dois últimos jogos e protagonismo de seus principais nomes, especialmente Bellingham e Kane.

Para Panamá, a despedida da Copa veio sem vitória, mas com uma atuação competitiva durante parte do jogo. A seleção centro-americana conseguiu retardar o domínio inglês por 45 minutos, mas não resistiu à pressão técnica e física na etapa final.