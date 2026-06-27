Croácia enfrenta Gana por vaga nos 16 avos da Copa do Mundo

247 - A Croácia enfrenta Gana neste sábado (27), às 18h, pelo horário de Brasília, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, em duelo decisivo pela terceira e última rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Os croatas precisam vencer para seguir vivos no torneio, enquanto os ganeses entram em campo com a vantagem do empate para garantir vaga na fase de 16 avos.

A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV e será disputada simultaneamente ao confronto entre Inglaterra e Panamá, que também influencia a definição final da chave.

A seleção croata chega pressionada ao último compromisso da fase de grupos. Depois de resultados insuficientes nas duas primeiras rodadas, a equipe comandada por Zlatko Dalic depende apenas de si, mas não tem margem para tropeço: qualquer resultado que não seja a vitória elimina o time europeu da competição.

A principal aposta da Croácia segue sendo a experiência de Luka Modric. Ao lado de Mateo Kovacic, o camisa 10 deve comandar o meio-campo em uma formação que combina posse de bola, circulação rápida e presença ofensiva pelos lados, com Ivan Perisic como uma das referências na criação.

Gana vive situação mais favorável. Invicta na Copa do Mundo até este momento, a seleção africana precisa apenas de um empate para assegurar a segunda colocação do Grupo L, independentemente do que acontecer no outro jogo da rodada. A equipe comandada por Carlos Queiroz tenta confirmar a classificação com uma formação equilibrada, sustentada por Thomas Partey no meio-campo e por nomes como Antoine Semenyo, Sulemana e Jordan Ayew no ataque.

O confronto também coloca frente a frente duas seleções em momentos distintos. A Croácia, vice-campeã mundial em 2018 e semifinalista em 2022, tenta prolongar uma geração marcada por campanhas consistentes em Copas. Gana, por outro lado, busca consolidar a recuperação no cenário internacional e avançar de fase com uma campanha sólida.

Croácia x Gana: onde assistir

Data: sábado (27)

Horário: 18h, pelo horário de Brasília

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos

Transmissão: CazéTV

Provável escalação da Croácia

Croácia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo e Marin Pongracic; Luka Modric, Mateo Kovacic, Vlasic, Martin Baturina, Sucic e Ivan Perisic; Ante Budimir ou Petar Musa. Técnico: Zlatko Dalic.

Provável escalação de Gana

Gana: Benjamin Asare; Maxime Senaya, Jonas Adjetey, Derrick Luckasson e Gideon Mensah; Thomas Partey, Owuso e Kwasi Sibo; Antoine Semenyo, Sulemana e Jordan Ayew. Técnico: Carlos Queiroz.