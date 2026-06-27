Inglaterra muda ataque para enfrentar Panamá na Copa

247 - A Inglaterra terá mudanças no ataque e nas laterais para enfrentar Panamá neste sábado (27), às 18h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela terceira rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. A seleção comandada por Thomas Tuchel entra em campo em busca da classificação aos dezesseis avos de final e pode confirmar a liderança da chave com um resultado positivo.

Tuchel mexeu na equipe após o empate sem gols contra Gana e diante de problemas físicos no elenco. Sem Reece James, lesionado, o treinador escolheu Jarell Quansah para iniciar a partida. Nico O’Reilly também volta ao time titular na lateral esquerda, depois de ter ficado no banco na rodada anterior.

As principais alterações aparecem no setor ofensivo. Bukayo Saka e Marcus Rashford foram escalados desde o início, assumindo as vagas de Anthony Gordon e Noni Madueke. A mudança busca dar mais velocidade e presença ofensiva à Inglaterra, que foi criticada pelo desempenho abaixo do esperado no empate contra os ganeses.

A escalação inglesa tem Jordan Pickford; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi e Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Jude Bellingham, Morgan Rogers, Bukayo Saka e Marcus Rashford; Harry Kane.

No banco de reservas, Tuchel terá Dean Henderson, James Trafford, Declan Rice, Dan Burn, John Stones, Eberechi Eze, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Ollie Watkins, Ivan Toney, Trevoh Chalobah, Anthony Gordon, Djed Spence e Noni Madueke.

A Inglaterra chega à última rodada da fase de grupos com quatro pontos, mesma pontuação de Gana, e depende apenas de um empate para avançar ao mata-mata. A equipe estreou vencendo a Croácia por 4 a 2, mas tropeçou na sequência ao ficar no 0 a 0 contra os ganeses.

Apesar da situação confortável na tabela, a seleção inglesa ainda convive com cobranças pelo futebol apresentado. A dependência de Harry Kane no ataque virou tema recorrente na cobertura da imprensa britânica, e as mudanças de Tuchel indicam uma tentativa de diversificar as opções ofensivas em um jogo decisivo para a definição da liderança.

Panamá, por sua vez, entra em campo já eliminado. A equipe perdeu seus dois primeiros jogos, contra Gana e Croácia, ainda não pontuou no Grupo L e não tem chances matemáticas de classificação. Mesmo assim, a seleção centro-americana tenta encerrar sua participação no Mundial com um resultado positivo diante de uma das favoritas ao título.

A partida entre Panamá e Inglaterra será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O jogo terá transmissão da CazéTV.