O dia na Copa: Argentina, Portugal e Inglaterra fecham a fase de grupos neste sábado

247 - A Copa do Mundo chega neste sábado (27) ao último dia da fase de grupos com seis partidas que definirão os últimos classificados ao mata-mata. A rodada reúne confrontos simultâneos nos grupos J, K e L, com Argentina, Portugal e Inglaterra em campo e disputas abertas por liderança, segunda posição e vagas entre os melhores terceiros colocados.

Além de encerrar a etapa inicial do torneio, o dia terá impacto direto na formação dos cruzamentos eliminatórios. No formato com 48 seleções, avançam os dois primeiros colocados de cada chave e os oito melhores terceiros, o que mantém diferentes cenários em aberto até os jogos finais.

A programação começa às 18h, pelo Grupo L. A Inglaterra enfrenta o Panamá no MetLife Stadium, em Nova York, enquanto Croácia e Gana jogam no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Os ingleses entram em campo em situação favorável para confirmar a liderança, mas ainda precisam vencer para não depender do outro resultado da chave.

Depois de estrear com vitória sobre a Croácia e empatar com Gana, a seleção inglesa busca chegar ao mata-mata em primeiro lugar. O Panamá, derrotado nas duas primeiras rodadas, tenta se despedir com uma atuação competitiva diante de uma das equipes mais tradicionais do futebol mundial.

No outro jogo do grupo, Croácia e Gana fazem um confronto direto por classificação. Os ganeses chegam em vantagem após vencerem o Panamá e segurarem empate contra a Inglaterra. Os croatas, por sua vez, precisam reagir para evitar a eliminação precoce e seguir vivos, ao menos, na disputa por uma vaga entre os melhores terceiros. O resultado também pode alterar a ordem final da chave e influenciar o caminho das seleções na próxima fase.

Às 20h30, as atenções se voltam para o Grupo K. Colômbia e Portugal se enfrentam no Hard Rock Stadium, em Miami, em duelo que vale a liderança. No mesmo horário, RD Congo e Uzbequistão jogam no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, ainda de olho em uma possível sobrevivência no torneio.

A Colômbia chega embalada por duas vitórias, contra Uzbequistão e RD Congo, e tem a chance de fechar a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Portugal, que empatou na estreia com os congoleses e depois goleou o Uzbequistão, depende de um bom resultado para avançar em posição mais confortável. O confronto em Miami tende a ser um dos principais termômetros do dia, não apenas pela classificação, mas também pelo peso que a colocação final terá nos cruzamentos do mata-mata.

Em Atlanta, RD Congo e Uzbequistão entram pressionados. A equipe africana ainda pode buscar uma vaga entre os melhores terceiros, dependendo da combinação de resultados e dos critérios de desempate. Já os uzbeques, sem pontuar nas duas primeiras rodadas, precisam vencer e torcer por um cenário favorável para manter uma chance remota de classificação.

A rodada será concluída às 23h, com os dois jogos do Grupo J. A Argentina enfrenta a Jordânia no AT&T Stadium, em Dallas, enquanto Argélia e Áustria medem forças no GEHA Field at Arrowhead Stadium, em Kansas City. Atual campeã mundial, a seleção argentina chega com seis pontos e amplo favoritismo para terminar na liderança.

Com vitórias sobre Argélia e Áustria, a Argentina tenta preservar o embalo e avançar ao mata-mata com campanha perfeita. A Jordânia, ainda sem pontos, busca encerrar sua participação com um resultado histórico diante de uma das principais candidatas ao título.

O duelo entre Argélia e Áustria concentra a maior tensão do grupo. As duas seleções têm três pontos e brigam diretamente pela segunda colocação. A Áustria leva vantagem no saldo de gols, enquanto a Argélia precisa de uma vitória para evitar depender de critérios de desempate ou da disputa entre os melhores terceiros.

Com os seis jogos deste sábado (27), a Copa do Mundo encerra sua fase de grupos e passa a operar em clima de decisão permanente. A segunda fase começa no domingo (28), já em sistema eliminatório, com margem mínima para erro e a tabela final definida pelos resultados desta última rodada.

Jogos deste sábado (27), pelo horário de Brasília