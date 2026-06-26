Schweinsteiger nega acusações de racismo; emissora ARD apoia comentarista

Por Karolos Grohmann

FOXBOROUGH, EUA, 26 Jun (Reuters) - O campeão da Copa do Mundo e comentarista de TV Bastian Schweinsteiger rejeitou, nesta sexta-feira, as acusações de que seus comentários sobre o futebol africano fossem racistas, afirmando que estava apenas fazendo uma análise de um estilo de jogo, e contou com o apoio da emissora estatal alemã na qual fez os comentários.

O técnico da Costa do Marfim, Emerse Fae, havia afirmado na quinta-feira que os comentários de Schweinsteiger, nos quais ele chamou o futebol africano de “selvagem” e “não ortodoxo”, poderiam ser considerados racistas.

“Eu estava falando sobre futebol, não sobre pessoas”, disse Schweinsteiger em comunicado divulgado pela emissora ARD à Reuters. “Trata-se de uma análise futebolística — nada mais, nada menos. Certamente não tive a intenção de ofender ninguém.”

Schweinsteiger, campeão da Copa do Mundo de 2014 pela Alemanha, é comentarista da ARD na Copa do Mundo. Na semana passada, antes da Alemanha derrotar a Costa do Marfim na segunda partida do Grupo E em Toronto, ele disse que a Alemanha precisava estar “preparada para o fato de que, às vezes, o jogo pode ser imprevisível”.

Ele disse que os marfinenses jogavam “futebol africano”, que caracterizou como “um tanto não ortodoxo às vezes, um pouco selvagem, não tão tático assim”.

“Bastian Schweinsteiger comentou sobre suas expectativas em relação ao estilo de jogo da seleção da Costa do Marfim, resumindo suas experiências e falas das partidas recentes”, disse o coordenador esportivo da ARD, Axel Balkausky, no comunicado.

“A discussão tratou de uma avaliação futebolística, não das pessoas em si. Não consigo detectar qualquer forma de racismo em suas falas ou na escolha de suas palavras.”

“Se o técnico da Costa do Marfim, Emerse Fae, conversasse diretamente com Bastian, tenho certeza de que suas suspeitas seriam dissipadas em um instante. Talvez essa oportunidade surja mais adiante no torneio”, disse ele.

Questionado sobre o assunto após a Costa do Marfim vencer Curaçao por 2 x 0 na quinta-feira, terminando em segundo lugar no grupo atrás da Alemanha e avançando para a fase de mata-mata da Copa do Mundo, Fae disse aos repórteres que estava decepcionado com os comentários de Schweinsteiger.

“Quando se conhece futebol da maneira como ele conhece, é estranho que ele fale dessa forma... o que poderíamos chamar de racista se chamássemos as coisas pelos nomes”, disse Fae. “Mas é assim que as coisas são. Hoje em dia, vivemos em um mundo onde todos são livres para dizer o que pensam."

“Não posso mudar a perspectiva dele. Não posso mudar a maneira como ele fala. Mas tudo o que posso fazer é mostrar em campo que a África não se resume apenas ao jogo físico. Também somos muito técnicos e muito táticos.”

“Ele foi uma estrela mundial, mas acabou sendo um pouco esquecido, então está tentando causar um certo alvoroço. Que bom para ele, se é isso que ele pensa. Ele é livre para fazer isso. Mas vamos seguir em frente e tentaremos ignorar isso”, acrescentou Fae.

(Reportagem de Karolos Grohmann)