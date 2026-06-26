Dembélé faz hat-trick histórico e põe França em vantagem na Copa

247 - Os três gols marcados pelo atacante francês Ousmane Dembélé contra a Noruega, nesta sexta-feira (26), formaram o segundo hat-trick mais rápido da história das Copas do Mundo. O jogador chegou ao terceiro gol aos 32 minutos do primeiro tempo e comandou a vitória da França por 4 a 1 na última rodada do Grupo I.

A marca colocou Dembélé em uma posição histórica no torneio. Apenas o austríaco Erich Probst conseguiu fazer três gols mais cedo em uma partida de Copa: em 1954, ele completou o hat-trick aos 24 minutos na vitória da Áustria por 7 a 5 sobre a Tchecoslováquia.

Dembélé construiu sua atuação de forma decisiva desde os minutos iniciais. O terceiro gol saiu em nova jogada pelo lado direito do ataque francês. O atacante finalizou com precisão e não deu chance ao goleiro Selvik, ampliando a vantagem da França antes do intervalo.

A Noruega ainda marcou aos 20 minutos, com Aasgaard, mas não conseguiu conter o ritmo ofensivo francês. A seleção comandada pelo ataque inspirado de Dembélé foi para o vestiário em vantagem e consolidou no segundo tempo uma vitória importante para fechar a fase de grupos.

A atuação também colocou o atacante em uma lista rara da seleção francesa. Dembélé se tornou apenas o terceiro jogador da França a marcar três gols em uma única partida de Copa do Mundo, feito que reforça o peso de sua exibição diante dos noruegueses.

Embora o hat-trick de Dembélé esteja entre os mais rápidos quando considerado o minuto do terceiro gol, outro recorde histórico permanece com László Kiss. O húngaro marcou três vezes em apenas sete minutos contra El Salvador, na Copa de 1982, no menor intervalo entre o primeiro e o terceiro gol de um mesmo jogador.

A vitória por 4 a 1 confirmou a força da França na reta final da fase de grupos e ampliou o protagonismo de Dembélé na campanha. O resultado também encerrou a participação francesa no Grupo I com uma atuação individual que entrou para a história dos Mundiais.