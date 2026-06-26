França goleia com hat-trick de Dembélé na Copa e confirma Noruega em possível caminho do Brasil

247 - A França goleou a Noruega por 4 a 1 nesta sexta-feira (26), no Gillette Stadium, em Foxborough, nos Estados Unidos, pela terceira rodada do Grupo I da Copa do Mundo, em partida marcada por um primeiro tempo dominante de Ousmane Dembélé. O atacante marcou três gols antes do intervalo, encaminhou o triunfo francês e foi o principal nome do jogo.

A equipe francesa construiu a vitória com intensidade ofensiva, boa participação de Kylian Mbappé na criação das jogadas e eficiência nas finalizações. A Noruega ainda conseguiu reagir rapidamente após sofrer o segundo gol, mas desperdiçou um pênalti no início da etapa final e viu a França confirmar a goleada nos acréscimos.

A seleção francesa abriu o placar aos 6 minutos do primeiro tempo, com Dembélé. Aos 19, o camisa 7 voltou a aparecer em jogada iniciada por Michael Olise, que encontrou Mbappé perto do círculo central. O atacante do Real Madrid acelerou a transição e acionou Dembélé pela direita. O francês cortou para dentro e finalizou de canhota, de fora da área, vencendo o goleiro Selvik.

A Noruega respondeu na saída de bola. Aos 20 minutos, Schjelderup avançou pela esquerda e serviu Aasgaard pelo meio. O camisa 19 finalizou da entrada da área e aproveitou uma falha da defesa francesa para diminuir o placar.

A reação norueguesa, porém, durou pouco. Aos 31 minutos, Dembélé completou o hat-trick. Tchouaméni recebeu de Koné na intermediária e encontrou o atacante pelo lado esquerdo. Dentro da área, ele repetiu o movimento, levou a bola para a perna esquerda e bateu colocado para fazer o terceiro gol da França.

No começo do segundo tempo, a Noruega teve a chance de recolocar pressão na partida. Aos 2 minutos, Theo Hernández derrubou Bobb dentro da área, e o árbitro Michael Oliver marcou pênalti. Na cobrança, Larsen parou em Maignan, que defendeu e manteve a vantagem francesa.

A França administrou o resultado e ainda marcou o quarto gol nos acréscimos. Após cruzamento pela esquerda, Doué apareceu na área e cabeceou com precisão, no canto, sem chances para Selvik, fechando o placar em 4 a 1.

Noruega no caminho brasileiro

Com o resultado, a França terminou a fase de grupos na liderança do Grupo I e volta a campo na terça-feira (30), às 18h, pelo horário de Brasília, contra um terceiro colocado ainda a ser definido na fase de 16 avos de final. A Noruega, segunda colocada da chave, enfrentará a Costa do Marfim também na terça-feira (30), às 14h.

O caminho norueguês pode cruzar com o da seleção brasileira já nas oitavas de final. O Brasil enfrenta o Japão na segunda-feira (29), às 14h, pela fase de 16 avos. Caso brasileiros e noruegueses avancem, as duas seleções se enfrentarão na etapa seguinte, a partir de 4 de julho, em um possível duelo com Erling Haaland diante da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

Ficha técnica

Noruega 1 x 4 França

Data e horário: sexta-feira (26), às 16h, pelo horário de Brasília

Competição: Copa do Mundo — terceira rodada do Grupo I

Local: Gillette Stadium, em Foxborough, Estados Unidos

Árbitro: Michael Oliver, da Inglaterra

Assistentes: Stuart Burt e James Mainwaring, da Inglaterra

VAR: Jarred Gillett, da Inglaterra

Cartões amarelos: P. Berg, da Noruega, e Tchouaméni, da França

Gols: Dembélé, aos 6, 19 e 31 minutos do 1º tempo, e Doué, aos 49 minutos do 2º tempo, para a França; Aasgaard, aos 20 minutos do 1º tempo, para a Noruega