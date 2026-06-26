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      Japão reclama de arbitragem após polêmica com caneleira

      Federação japonesa contesta decisão que deixou Keito Nakamura fora de campo antes do empate da Suécia na Copa

      Japão reclama de arbitragem após polêmica com caneleira (Foto: Reuters)
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      247 - O Japão reclamou da arbitragem após o empate por 1 a 1 com a Suécia, em lance que envolveu o atacante Keito Nakamura e uma exigência sobre o uso de meião e caneleira. A federação japonesa entende que a decisão prejudicou a equipe durante a partida.

      O presidente da Associação de Futebol do Japão (JFA), Tsuneyasu Miyamoto, contestou a conduta da arbitragem depois que Nakamura foi obrigado a deixar o gramado para ajustar o meião e a caneleira. O episódio ocorreu aos 12 minutos do segundo tempo, logo após o gol japonês.

      Nakamura costuma atuar com os meiões mais baixos e utiliza uma caneleira pequena. Segundo a justificativa apresentada pelo jogador, o uso de meias com menor compressão ajuda a reduzir o risco de cãibras, problema físico ao qual ele estaria mais suscetível durante as partidas.

      A intervenção do árbitro aconteceu depois que o Japão abriu o placar. Ao perceber o equipamento de Nakamura, o juiz determinou que o atacante fizesse o ajuste com auxílio da comissão técnica. Para cumprir a exigência, o jogador precisou sair de campo e ficou fora por aproximadamente um minuto e meio.

      A ausência temporária gerou irritação na delegação japonesa. A reclamação ganhou força porque Nakamura só retornou ao jogo cerca de três minutos antes do gol de empate da Suécia, aumentando a insatisfação da JFA com o impacto da decisão no andamento da partida.

      O episódio reacendeu o debate sobre a aplicação das regras de equipamento em campo e sobre o momento escolhido pela arbitragem para exigir a correção. Para os japoneses, a saída de Nakamura em uma fase decisiva do segundo tempo interferiu diretamente na organização da equipe.

      Com o empate, Japão e Suécia dividiram pontos em uma partida marcada não apenas pelo resultado, mas também pela controvérsia envolvendo o atacante japonês e a interpretação da arbitragem sobre o uso adequado de meiões e caneleiras.

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