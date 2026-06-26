Japão reclama de arbitragem após polêmica com caneleira

247 - O Japão reclamou da arbitragem após o empate por 1 a 1 com a Suécia, em lance que envolveu o atacante Keito Nakamura e uma exigência sobre o uso de meião e caneleira. A federação japonesa entende que a decisão prejudicou a equipe durante a partida.

O presidente da Associação de Futebol do Japão (JFA), Tsuneyasu Miyamoto, contestou a conduta da arbitragem depois que Nakamura foi obrigado a deixar o gramado para ajustar o meião e a caneleira. O episódio ocorreu aos 12 minutos do segundo tempo, logo após o gol japonês.

Nakamura costuma atuar com os meiões mais baixos e utiliza uma caneleira pequena. Segundo a justificativa apresentada pelo jogador, o uso de meias com menor compressão ajuda a reduzir o risco de cãibras, problema físico ao qual ele estaria mais suscetível durante as partidas.

A intervenção do árbitro aconteceu depois que o Japão abriu o placar. Ao perceber o equipamento de Nakamura, o juiz determinou que o atacante fizesse o ajuste com auxílio da comissão técnica. Para cumprir a exigência, o jogador precisou sair de campo e ficou fora por aproximadamente um minuto e meio.

A ausência temporária gerou irritação na delegação japonesa. A reclamação ganhou força porque Nakamura só retornou ao jogo cerca de três minutos antes do gol de empate da Suécia, aumentando a insatisfação da JFA com o impacto da decisão no andamento da partida.

O episódio reacendeu o debate sobre a aplicação das regras de equipamento em campo e sobre o momento escolhido pela arbitragem para exigir a correção. Para os japoneses, a saída de Nakamura em uma fase decisiva do segundo tempo interferiu diretamente na organização da equipe.

Com o empate, Japão e Suécia dividiram pontos em uma partida marcada não apenas pelo resultado, mas também pela controvérsia envolvendo o atacante japonês e a interpretação da arbitragem sobre o uso adequado de meiões e caneleiras.