Buscas por francês Dembélé disparam durante show contra a Noruega

247 - As buscas por Ousmane Dembélé dispararam no Google Trends nesta sexta-feira (26), durante a partida entre Noruega e França pela terceira rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026. Autor de três gols ainda no primeiro tempo, o atacante levou o interesse por seu nome ao pico máximo da ferramenta, em escala de 0 a 100.

Protagonista da vitória parcial da França por 3 a 1 no Gillette Stadium, em Foxborough, nos Estados Unidos, o camisa 7 também impulsionou as pesquisas online, com forte crescimento do termo “Dembelé” no Brasil ao longo do jogo. Antes do confronto, o interesse era praticamente inexistente, mas aumentou rapidamente conforme os gols foram saindo, atingindo o índice máximo por volta das 16h20 (horário de Brasília).

Show de Dembelé no terceiro confronto

Em campo, a França começou pressionando desde o início. Logo no primeiro lance, Kylian Mbappé acertou o travessão ao invadir a área. Pouco depois, ele participou diretamente do primeiro gol ao servir Dembélé, que avançou sobre a marcação e finalizou com força no canto superior do goleiro Egil Selvik.

A superioridade francesa seguiu evidente. Mbappé voltou a ser decisivo ao acionar Dembélé no segundo gol, quando o atacante conduziu até a entrada da área e bateu com precisão no canto direito. A Noruega reagiu com Thelo Aasgaard, que diminuiu ao finalizar dentro da área após ajeitar para o pé direito.

Ainda assim, a resposta francesa veio rapidamente. Cercado por marcadores, Dembélé dominou na área, ajustou para a perna esquerda e marcou seu terceiro gol, consolidando o hat-trick ainda na etapa inicial e se firmando como o principal nome da partida.

A França atuou sem o técnico Didier Deschamps à beira do campo, devido à morte de sua mãe. O time foi comandado pelo auxiliar Guy Stéphan.

Já classificadas para a próxima fase, Noruega e França disputam a liderança do Grupo I. O primeiro colocado enfrentará um dos melhores terceiros colocados dos grupos C, D, F, G ou H, enquanto o segundo terá pela frente a Costa do Marfim.