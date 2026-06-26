Egito e Irã pedem à Fifa restrições a símbolos LGBTQIA+ durante jogo em Seattle

247 - Egito e Irã se enfrentam à meia-noite deste sábado (27), pelo horário de Brasília, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, em Seattle, no mesmo período em que a cidade recebe o Seattle Pride Fest, festival dedicado ao orgulho LGBTQIA+. O contexto levou as federações dos dois países, ambos de maioria muçulmana, a pressionarem a Fifa em relação à ambientação da partida.

Segundo reportagem do The Athletic, braço esportivo do jornal The New York Times, as entidades solicitaram que não sejam exibidos no estádio símbolos, representações ou ações ligadas à comunidade LGBTQIA+, sob o argumento de respeito à cultura muçulmana. A iniciativa ocorre em meio à programação do Pride Fest, que reúne na última semana de junho uma série de eventos voltados à celebração da diversidade sexual e de gênero em Seattle.

Em comunicado enviado ao The Athletic, a federação iraniana afirmou que a posição foi comunicada à entidade que organiza a Copa do Mundo. “Acreditamos que a Fifa deve levar em consideração as opiniões e preocupações das equipes participantes ao analisar questões relacionadas ao ambiente da partida e à apresentação do estádio. A Fifa foi informada desta posição comum de ambos os países e se espera que tome as medidas necessárias”, declarou a entidade.

Já a Fifa, em nota à reportagem do UOL sobre o tema, ressaltou o caráter inclusivo do Mundial de 2026 e afirmou que torcedores de todas as orientações sexuais e identidades de gênero são bem-vindos aos jogos e eventos. “A Copa do Mundo da FIFA 2026 é um evento inclusivo que recebe pessoas de todas as origens. Torcedores de todas as orientações sexuais e identidades de gênero são bem-vindos aos jogos e eventos”, declarou.

A entidade também informou que manifestações gerais de direitos humanos são permitidas nos estádios do Mundial, incluindo símbolos associados à diversidade sexual e de gênero. “Manifestações gerais de direitos humanos, incluindo bandeiras do arco-íris e outras bandeiras que representem orientação sexual e identidade de gênero, são permitidas pelo Código de Conduta dos Estádios da Copa do Mundo da FIFA 2026 e podem ser exibidas dentro dos estádios, desde que sejam utilizadas de maneira compatível com as disposições desse código”, acrescentou.