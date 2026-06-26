Senegal goleia Iraque e mantém sonho de vaga na Copa

247 - A seleção de Senegal goleou o Iraque por 5 a 0 nesta sexta-feira (26), eliminou a seleção iraquiana da Copa do Mundo e manteve vivo o sonho de avançar ao mata-mata. A equipe africana construiu a vitória com autoridade, aproveitando a expulsão de Sulaka ainda no primeiro tempo e ampliando a vantagem na etapa final.

A partida começou com domínio senegalês. Aos 4 minutos, Seck subiu bem após cobrança de escanteio, cabeceou para baixo e viu a bola desviar em Diarra antes de entrar. O gol cedo deu tranquilidade a Senegal, que passou a controlar o ritmo do jogo e pressionar a saída iraquiana.

O cenário ficou ainda mais favorável aos senegaleses aos 13 minutos. Mané foi puxado por Sulaka nas proximidades da entrada da área quando avançava em uma jogada perigosa. Inicialmente, o árbitro mostrou cartão amarelo ao defensor iraquiano, mas o VAR recomendou revisão. Após analisar o lance, a arbitragem mudou a decisão e expulsou o camisa 2 do Iraque por impedir uma chance clara de gol.

Mesmo com um jogador a mais, Senegal ainda conviveu com reclamações iraquianas em outro lance de arbitragem. Seck recebeu cartão amarelo por falta em Al-Hamadi no primeiro tempo. Os iraquianos pediram expulsão, alegando que o defensor teria dado um tranco nas costas do adversário quando ele partia em direção à área. O VAR, porém, não recomendou nova revisão.

O Iraque também enfrentou problemas físicos antes do intervalo. O goleiro Basil precisou de atendimento em duas oportunidades durante a primeira etapa. Aos 14 minutos, levou as mãos ao ombro depois de um escanteio de Senegal. Aos 42, foi derrubado na área durante um ataque senegalês e voltou a receber atendimento. Na volta do intervalo, Hassan assumiu a meta iraquiana.

No segundo tempo, Senegal aumentou a pressão e transformou o domínio em goleada. Aos 11 minutos, Sarr apareceu bem dentro da área, antecipou-se à marcação e aproveitou passe de Camara para fazer 2 a 0. Três minutos depois, Pape Gueye, que havia acabado de entrar, finalizou da entrada da área e ampliou.

Pape Gueye voltou a marcar aos 26 minutos, completando a boa atuação individual. O lance nasceu em cruzamento de Jakobs, com leve desvio de Sarr antes da finalização do camisa 26. O quarto gol praticamente encerrou qualquer possibilidade de reação iraquiana.

Senegal ainda encontrou espaço para fazer o quinto. Aos 37 minutos, Ndiaye recebeu com liberdade e arriscou de longe, fechando a goleada por 5 a 0. O resultado deixou a seleção africana em condições de seguir na briga por uma vaga na próxima fase, enquanto o Iraque se despediu da competição.