Caminho do Brasil no mata-mata vai se definindo

247 - Os resultados da terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começaram a definir com mais clareza o caminho da seleção brasileira nas fases eliminatórias. Líder do Grupo C, o Brasil enfrentará o Japão na segunda-feira (29), às 14h, em Houston, no primeiro mata-mata do torneio.

A partida abre a caminhada brasileira na nova etapa eliminatória da Copa, disputada com 48 seleções. Com o formato ampliado, os classificados passam primeiro pelos 16 avos de final antes das oitavas, o que obriga as equipes a disputarem uma partida a mais em relação ao modelo anterior para chegar à decisão.

O Japão entrou na rota do Brasil ao terminar na segunda colocação do Grupo F, atrás da Holanda. A seleção asiática avançou sem derrota na primeira fase e chega ao confronto com um estilo de jogo marcado por velocidade, disciplina tática e intensidade nas transições.

O Brasil, por sua vez, confirmou a liderança do Grupo C com sete pontos. A equipe empatou com Marrocos na estreia e venceu Haiti e Escócia nas duas rodadas seguintes, garantindo a primeira posição da chave e a vantagem de enfrentar um segundo colocado no início do mata-mata.

Caso supere o Japão, a seleção brasileira voltará a campo no domingo (5), às 17h, em Nova Jersey. O adversário sairá do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, marcado para terça-feira (30), às 14h, no Texas.

A Noruega entrou como possível rival do Brasil depois de terminar em segundo lugar no Grupo I. A equipe de Erling Haaland perdeu por 4 a 1 para a França nesta sexta-feira (26), mas avançou ao mata-mata e ficou no mesmo caminho da seleção brasileira no chaveamento.

Com a vitória sobre os noruegueses, a França confirmou a liderança de sua chave e saiu da rota imediata do Brasil. O resultado evitou um possível encontro entre brasileiros e franceses logo nas oitavas de final, deslocando o risco mais próximo para uma eventual partida contra a Noruega.

A Costa do Marfim também aparece como possibilidade concreta no caminho brasileiro. A seleção africana ficou na segunda colocação do Grupo E, atrás da Alemanha, e terá de passar pela Noruega para enfrentar Brasil ou Japão na fase seguinte.

Se avançar até as quartas de final, o Brasil jogará em 11 de julho, às 18h, em Miami. A partir desse ponto, o chaveamento ainda depende da definição completa dos cruzamentos, especialmente por causa dos melhores terceiros colocados e dos grupos que encerram suas partidas mais tarde.

Em uma eventual semifinal, prevista para 15 de julho, às 16h, a seleção poderá encontrar adversários de maior peso, a depender da evolução da chave. Entre as seleções que podem aparecer em fases mais avançadas estão Argentina, Portugal, Inglaterra e Croácia, conforme a combinação final dos classificados.

A final da Copa do Mundo está marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey. Até lá, o Brasil terá de atravessar um caminho que começa contra o Japão e pode passar por Costa do Marfim ou Noruega antes de cruzamentos mais duros na reta decisiva do torneio.