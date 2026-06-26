Seleção retoma treinos com só três titulares em campo

247 - A seleção brasileira voltou aos treinos nesta sexta-feira (26), após um dia de folga, mas apenas três titulares da vitória por 3 a 0 sobre a Escócia participaram da atividade em campo: Vinícius Júnior, Rayan e Douglas Santos.

Os demais jogadores que começaram a partida permaneceram na academia, em trabalho de controle de carga, procedimento comum na preparação física durante competições e sequências de jogos.

Antes do início da atividade, o técnico Carlo Ancelotti reuniu o elenco no centro do gramado para uma conversa de aproximadamente cinco minutos. O diálogo do treinador italiano com os atletas antes dos treinos tem se tornado uma prática frequente na rotina da seleção.

Na sequência, os jogadores realizaram o tradicional “corredor polonês” para comemorar o aniversário do atacante Igor Thiago, que completou 25 anos nesta sexta-feira (26). A brincadeira marcou o retorno do grupo às atividades após a folga.