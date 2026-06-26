Espanha encara Uruguai por vaga e liderança do Grupo H da Copa

247 - Espanha e Uruguai se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 21h, no Estádio de Guadalajara, no México, em um dos jogos mais relevantes da última rodada do Grupo H da Copa do Mundo. O confronto pode confirmar os espanhóis na liderança da chave e definir o caminho da seleção uruguaia na competição.

Com 4 pontos, a equipe espanhola chega à rodada final em situação favorável e depende apenas de um empate para assegurar o primeiro lugar. Do outro lado, a Celeste soma 2 pontos e precisa vencer para avançar ao mata-mata sem depender de combinações.

A definição do grupo ocorrerá de forma simultânea, já que Cabo Verde e Arábia Saudita também entram em campo no mesmo horário. Embora o regulamento permita a classificação dos oito melhores terceiros colocados entre as 12 chaves, o Uruguai busca o triunfo para evitar qualquer risco.

O time comandado pelo técnico Luis de la Fuente ganhou fôlego após a goleada por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, resultado que aliviou a pressão deixada pela estreia sem gols contra Cabo Verde. A equipe tenta confirmar em campo a força de um elenco que combina juventude, posse de bola e velocidade pelos lados.

Entre os nomes mais observados está Lamine Yamal. O atacante ganhou protagonismo pela capacidade de acelerar as jogadas no terço final e criar soluções contra defesas fechadas, cenário que pode se repetir diante de um adversário pressionado, mas tradicionalmente competitivo em partidas decisivas.

Sob o comando de Marcelo Bielsa, a seleção uruguaia chega ao confronto com a missão de transformar intensidade em equilíbrio. A equipe marcou três gols em dois jogos, mas também sofreu três, sinal de uma vulnerabilidade defensiva que pode pesar contra um rival de maior controle técnico.

Nesse contexto, Federico Valverde tende a ter papel central. O meio-campista reúne força física, chegada ao ataque e capacidade de pressão, características fundamentais para conter a circulação espanhola e oferecer melhores condições de transição ofensiva à Celeste.

O duelo reúne duas seleções campeãs mundiais. O Uruguai conquistou os títulos de 1930 e 1950, enquanto a Espanha levantou a taça em 2010. A tradição dos dois países aumenta o peso de uma partida que também pode influenciar diretamente os cruzamentos da fase eliminatória.