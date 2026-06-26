Goleiro do Uruguai volta a falhar na Copa e viraliza na internet; confira

247 - O veterano goleiro uruguaio Fernando Muslera voltou a falhar em um momento decisivo da Copa do Mundo de 2026 e viralizou na internet nesta sexta-feira (26), durante a partida entre Uruguai e Espanha, pelo grupo H. Dados do Google Trends mostram que as buscas pelo nome do jogador dispararam no Brasil logo após o erro que resultou no gol de Alex Baena.

A falha aconteceu aos 41 minutos do primeiro tempo, em Akron, nos Estados Unidos. Muslera aceitou uma finalização de Baena, chegou a tocar na bola, mas não conseguiu impedir que ela passasse por cima e entrasse no gol uruguaio.

O Muslera se esforçou a Copa inteira pra eliminar o Uruguai kkkkkkkk pic.twitter.com/neGDrGi5ix June 27, 2026

O erro rapidamente colocou Muslera entre os assuntos mais buscados no Brasil. Segundo o Google Trends, o termo “muslera” saiu de zero antes das 20h e atingiu o pico de 100 pontos às 21h40, logo após o gol de Baena. Mesmo depois do pico, as buscas seguiram altas, indicando forte repercussão nas redes e nos mecanismos de pesquisa.

A viralização ocorreu em um contexto esportivo especialmente sensível para o Uruguai. A seleção precisava vencer a Espanha para aumentar suas chances de classificação à segunda fase. Até o gol, a partida era equilibrada, mas o erro de Muslera mudou o cenário do confronto e ampliou a pressão sobre a equipe uruguaia.

O lance também ganhou força porque não foi a primeira falha do goleiro na competição. Contra Cabo Verde, Muslera já havia saído mal do gol em uma jogada que terminou em gol adversário. A repetição dos erros em momentos importantes intensificou as críticas ao jogador e ajudou a explicar a alta repentina nas buscas no Brasil.

Depois do gol espanhol, Muslera passou a ser vaiado quando tocava na bola. A reação das arquibancadas se somou à repercussão digital, fazendo do goleiro um dos personagens centrais da noite na Copa.

A situação contrasta com a marca histórica alcançada por Muslera no Mundial. Na partida anterior, ele havia se tornado o uruguaio com mais jogos disputados em Copas do Mundo, ao chegar a 18 partidas e superar Edinson Cavani, que soma 17. Contra a Espanha, o goleiro chegou ao 19º jogo em Mundiais, mas o recorde acabou ofuscado pela nova falha.