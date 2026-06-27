Neymar aparece sem aliança em balada durante folga da Copa
Atacante da seleção brasileira foi visto em Nova York após vitória do Brasil, enquanto Bruna Biancardi ficou em Miami com as filhas
247 - O atacante da seleção brasileira Neymar Jr. voltou a movimentar as redes sociais ao aparecer sem a aliança de compromisso em uma balada em Nova York, durante a folga da equipe na Copa do Mundo de 2026. Horas antes, o jogador havia posado em uma loja de grife com a joia à mostra, detalhe que ampliou a repercussão do registro, segundo informações da revista Quem.
De acordo com a publicação, Neymar aproveitou a folga após a vitória do Brasil sobre a Escócia, partida que marcou seu retorno aos gramados depois de um longo período afastado. Enquanto o camisa 10 estava na chamada Big Apple, Bruna Biancardi permaneceu em Miami com as filhas Mavie e Mel.
A discussão começou a partir de dois registros feitos no mesmo dia. No primeiro, Neymar aparece em uma loja de luxo fazendo um gesto com as mãos, com a aliança de compromisso visível. No segundo, publicado por um DJ que tocou na balada Chez Margaux, em Nova York, o jogador surge fazendo outro gesto para a foto, mas sem o anel.
O atacante Matheus Cunha, também da seleção brasileira, esteve no local e posou para foto com o DJ. A presença dos jogadores na casa noturna ocorreu durante o período de descanso concedido ao elenco brasileiro no torneio.
Neymar e Bruna Biancardi usam alianças cravejadas de diamantes desde abril de 2025. As peças foram feitas exclusivamente para o casal e se tornaram um dos símbolos públicos da relação.
Nas redes sociais, internautas passaram a comentar a ausência da joia. Parte do público levantou a hipótese de que Neymar teria retirado a aliança para evitar perda ou roubo. Outros usuários, porém, questionaram essa versão, argumentando que o jogador continuava usando outros itens de alto valor, como relógio e joias.
Bruna Biancardi, por sua vez, tem passado a temporada da Copa em Miami. A influenciadora alugou uma mansão na cidade da Flórida, onde está hospedada com as filhas, familiares e pessoas próximas ao jogador. Antes do último jogo do Brasil, ela promoveu um churrasco para convidados.
Até o momento, Neymar e Bruna não se manifestaram publicamente sobre a repercussão da foto em que o jogador aparece sem a aliança na balada.