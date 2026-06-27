Neymar aparece sem aliança em balada durante folga da Copa

247 - O atacante da seleção brasileira Neymar Jr. voltou a movimentar as redes sociais ao aparecer sem a aliança de compromisso em uma balada em Nova York, durante a folga da equipe na Copa do Mundo de 2026. Horas antes, o jogador havia posado em uma loja de grife com a joia à mostra, detalhe que ampliou a repercussão do registro, segundo informações da revista Quem.

De acordo com a publicação, Neymar aproveitou a folga após a vitória do Brasil sobre a Escócia, partida que marcou seu retorno aos gramados depois de um longo período afastado. Enquanto o camisa 10 estava na chamada Big Apple, Bruna Biancardi permaneceu em Miami com as filhas Mavie e Mel.

A discussão começou a partir de dois registros feitos no mesmo dia. No primeiro, Neymar aparece em uma loja de luxo fazendo um gesto com as mãos, com a aliança de compromisso visível. No segundo, publicado por um DJ que tocou na balada Chez Margaux, em Nova York, o jogador surge fazendo outro gesto para a foto, mas sem o anel.

O atacante Matheus Cunha, também da seleção brasileira, esteve no local e posou para foto com o DJ. A presença dos jogadores na casa noturna ocorreu durante o período de descanso concedido ao elenco brasileiro no torneio.

Neymar e Bruna Biancardi usam alianças cravejadas de diamantes desde abril de 2025. As peças foram feitas exclusivamente para o casal e se tornaram um dos símbolos públicos da relação.

Nas redes sociais, internautas passaram a comentar a ausência da joia. Parte do público levantou a hipótese de que Neymar teria retirado a aliança para evitar perda ou roubo. Outros usuários, porém, questionaram essa versão, argumentando que o jogador continuava usando outros itens de alto valor, como relógio e joias.

Bruna Biancardi, por sua vez, tem passado a temporada da Copa em Miami. A influenciadora alugou uma mansão na cidade da Flórida, onde está hospedada com as filhas, familiares e pessoas próximas ao jogador. Antes do último jogo do Brasil, ela promoveu um churrasco para convidados.

Até o momento, Neymar e Bruna não se manifestaram publicamente sobre a repercussão da foto em que o jogador aparece sem a aliança na balada.