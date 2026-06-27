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      Brasil treina sem Raphinha para enfrentar defesa fechada do Japão

      Ancelotti prepara seleção brasileira contra provável esquema defensivo japonês no duelo da Copa do Mundo

      Brasil treina sem Raphinha para enfrentar defesa fechada do Japão (Foto: Vincent Carchietta/Reuters)
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      247 - A seleção brasileira intensificou neste sábado (27), em Nova Jersey, a preparação para enfrentar o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo. Sem Raphinha, que segue em tratamento de uma lesão na coxa direita, o técnico Carlo Ancelotti comandou uma atividade voltada a encontrar caminhos para superar a provável retranca japonesa, segundo informações do UOL.

      O Brasil enfrenta o Japão na segunda-feira (29), às 14h, pelo horário de Brasília, em Houston, em partida decisiva por uma vaga na próxima etapa do Mundial. O trabalho contou com quase todo o elenco em campo durante a manhã nos Estados Unidos.

      Nos 15 minutos abertos à imprensa, a comissão técnica brasileira montou uma simulação do sistema defensivo que espera encontrar diante da seleção japonesa. Bonecos foram posicionados para representar uma linha de marcação em 5-4-1, desenho tático que, na avaliação dos auxiliares de Ancelotti, deve ser adotado pelo Japão nos momentos sem a posse de bola.

      A atividade indicou a preocupação da comissão técnica com um adversário que tende a atuar de forma compacta, com muitos jogadores atrás da linha da bola. A estratégia brasileira passa por acelerar a circulação, buscar infiltrações e criar superioridade pelos lados do campo para desmontar o bloqueio defensivo japonês.

      Raphinha foi a principal ausência do trabalho com bola. O atacante permanece em recuperação de uma lesão na coxa direita e realizou tratamento separado, sem participar da atividade com o restante do grupo. A situação do jogador segue como ponto de atenção para a comissão técnica às vésperas do confronto.

      Pouco depois da saída dos jornalistas, uma chuva forte atingiu Nova Jersey. Ainda assim, o treino da seleção brasileira não foi interrompido e prosseguiu normalmente, mantendo a programação definida por Ancelotti para a preparação contra o Japão.

      O duelo em Houston terá peso decisivo para a sequência do Brasil na Copa do Mundo. Depois da fase inicial, a seleção agora encara um mata-mata em que a eficiência ofensiva contra defesas fechadas pode ser determinante para seguir na disputa pelo título.

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