Há 72 anos, a Hungria vencia o Brasil na violenta Batalha de Berna

247 - Em 27 de junho de 1954, a Hungria venceu o Brasil por 4 a 2 nas quartas de final da Copa do Mundo da Suíça, em partida que ficou conhecida como a "Batalha de Berna" devido à violência registrada dentro e fora de campo.

O jogo reunia dois favoritos ao título. A Hungria, considerada a melhor seleção do período, estava sem seu principal jogador, Ferenc Puskás, lesionado. Os húngaros abriram vantagem no início e administraram o placar, mas a partida foi se tornando cada vez mais áspera, com faltas duras de ambos os lados.

Houve três expulsões — duas de jogadores brasileiros e uma húngara — e episódios de agressão. Relatos da época descrevem que a confusão prosseguiu nos vestiários após o apito final, envolvendo jogadores e integrantes das comissões técnicas. O árbitro inglês Arthur Ellis apitou a partida.

A derrota eliminou o Brasil daquela Copa nas quartas de final. A Hungria avançou à semifinal e depois à decisão, em que perderia para a Alemanha Ocidental por 3 a 2, no "Milagre de Berna".

A partida inaugurou uma série de jogos batizados como "batalhas" na história das Copas, sempre associados a episódios de violência. Tornou-se referência ao se discutir os confrontos mais tensos do torneio.

Para o Brasil, a eliminação somou-se a uma sequência de campanhas frustrantes nas Copas do pós-1950, antes do título de 1958. O confronto com a Hungria ficou registrado mais pela violência do que pelo aspecto técnico, apesar da qualidade das duas seleções.

A Hungria daquela geração não venceria a Copa, encerrando o torneio como vice-campeã, e nunca mais alcançaria o mesmo patamar.

Setenta e dois anos depois, a "Batalha de Berna" é citada em retrospectivas sobre disciplina e arbitragem em Copas do Mundo, como um dos primeiros grandes registros de violência em uma partida do torneio envolvendo seleções de alto nível.