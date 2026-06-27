Croácia vence Gana e avança em segundo no grupo L

247 - A Croácia venceu Gana por 2 a 1 neste sábado (27), na Filadélfia, avançou aos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 como segunda colocada do grupo L e, mesmo derrotada, a seleção ganesa também garantiu vaga na próxima fase entre as melhores terceiras colocadas, à espera da definição do grupo K.

A equipe croata encerrou a primeira fase com seis pontos, atrás da Inglaterra, líder da chave. Gana ficou com quatro pontos, campanha suficiente para seguir vivo no Mundial no novo formato com 48 seleções.

A partida teve peso direto na classificação. A Croácia entrou em campo pressionada pela necessidade de vencer para não depender de combinações. Gana, por sua vez, tinha vantagem na tabela antes da rodada e buscava ao menos um empate para confirmar a segunda posição do grupo. O roteiro, porém, mudou com a eficiência croata nos momentos decisivos.

O primeiro gol saiu aos 31 minutos. Petar Sucic recebeu espaço na intermediária e acertou finalização de longa distância, abrindo o placar para a Croácia e encerrando a invencibilidade defensiva de Gana na competição. O gol deu tranquilidade à equipe europeia, que passou a controlar melhor o ritmo da partida e obrigou os africanos a saírem mais para o jogo.

Gana reagiu no segundo tempo. Aos 73 minutos, Derrick Luckassen marcou o gol de empate após lance revisado pelo VAR. O 1 a 1 recolocava a seleção ganesa em condição mais confortável na classificação e aumentava a pressão sobre os croatas, que precisavam da vitória para ultrapassar o rival na tabela.

A resposta veio dez minutos depois. Aos 83, Luka Modric cobrou escanteio e Nikola Vlasic apareceu na área para cabecear e fazer 2 a 1. O gol recolocou a Croácia na segunda posição do grupo L e confirmou a classificação de uma seleção que chegou ao mata-mata depois de se recuperar da derrota na estreia para a Inglaterra.

Com o resultado, a Croácia terminou a fase de grupos com duas vitórias e uma derrota. A equipe havia perdido para os ingleses por 4 a 2 na primeira rodada, mas se reabilitou ao vencer o Panamá por 1 a 0 e fechou a chave com o triunfo sobre Gana.

Gana, que havia vencido o Panamá por 1 a 0 e empatado por 0 a 0 com a Inglaterra, fechou a primeira fase com uma vitória, um empate e uma derrota. Apesar do revés na rodada final, a pontuação e o saldo foram suficientes para manter a seleção africana na disputa pelo título.

Nos 16 avos de final, a Croácia enfrentará o segundo colocado do grupo K na quinta-feira (2), às 17h pelo horário de Brasília. O rival sairá da chave que reúne Portugal, Colômbia, República Democrática do Congo e Uzbequistão. Se avançar, a seleção croata poderá cruzar nas oitavas com o vencedor do confronto entre França e Suécia.

Gana terá um caminho mais duro. A equipe africana enfrentará o líder do grupo K na sexta-feira (3), às 19h30 pelo horário de Brasília. Em caso de classificação, o adversário seguinte sairá do duelo entre Austrália e Egito, de acordo com o chaveamento atualizado do torneio.

O desfecho do grupo L confirmou três classificados: Inglaterra, Croácia e Gana. O Panamá, sem pontuar, foi eliminado. Para a Croácia, a vitória reafirma a competitividade de uma geração que segue apoiada na experiência de Modric e na capacidade de decidir jogos apertados. Para Gana, a derrota não impediu a continuidade no Mundial, mas deixou a seleção diante de um confronto mais exigente logo na abertura do mata-mata.