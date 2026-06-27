RD Congo vira sobre Uzbequistão e avança para segunda fase na Copa
Seleção africana faz 3 a 1 em Atlanta, elimina o Uzbequistão e enfrentará a Inglaterra nos 16 avos de final
247 - A seleção da RD Congo venceu o Uzbequistão por 3 a 1, de virada, neste sábado (27), em Atlanta, e garantiu vaga nos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. O resultado confirmou a reação da equipe africana no Grupo K e encerrou a campanha uzbeque no torneio.
A partida começou em cenário difícil para a RD Congo. O Uzbequistão abriu o placar aos 10 minutos, com Eldor Shomurodov, e passou a administrar a vantagem em busca de sua primeira vitória na competição. A seleção congolesa, que precisava do resultado positivo para seguir viva, tentou responder ainda no primeiro tempo e chegou a balançar a rede com Nathanaël Mbuku, mas o gol foi anulado após revisão do VAR por falta na origem da jogada.
Depois do intervalo, a RD Congo voltou mais agressiva e passou a ocupar o campo ofensivo com maior frequência. A pressão deu resultado aos 23 minutos da etapa final, quando Yoane Wissa sofreu pênalti e converteu a cobrança para empatar o jogo. O gol mudou o ritmo da partida e aumentou o domínio congolês.
A virada veio aos 33 minutos do segundo tempo. Fiston Mayele aproveitou jogada dentro da área e completou para colocar a RD Congo em vantagem. O gol deixou a equipe africana mais próxima da classificação e obrigou o Uzbequistão a se expor em busca de reação.
Nos acréscimos, Wissa voltou a ser decisivo. O atacante recebeu com espaço e finalizou de fora da área para marcar o terceiro gol, fechando a vitória por 3 a 1 e confirmando a vaga congolesa na próxima fase.
Com o resultado, a RD Congo avançou como uma das melhores terceiras colocadas e marcou seu retorno a uma fase eliminatória de Copa do Mundo em sua primeira participação no torneio desde 1974, quando disputou a competição como Zaire. A campanha no grupo teve empate contra Portugal, derrota para a Colômbia e a vitória decisiva sobre o Uzbequistão.
Nos 16 avos de final, a RD Congo enfrentará a Inglaterra na quarta-feira (1º), novamente em Atlanta. O Uzbequistão, por sua vez, se despede da Copa sem vencer, depois de três derrotas na fase de grupos.