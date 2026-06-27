Colômbia empata com Portugal e avança na liderança do grupo K

247 - A Colômbia segurou Portugal em um empate por 0 a 0 neste sábado (27), em Miami, confirmou a liderança do grupo K da Copa do Mundo de 2026 e avançou ao mata-mata em posição favorável. Mesmo sem balançar as redes, a seleção colombiana foi mais perigosa durante boa parte do confronto, criou as melhores oportunidades e esteve mais perto de sair à frente no placar.

O resultado também garantiu a classificação de Portugal, que terminou a chave em segundo lugar. A equipe europeia precisava vencer para ultrapassar a Colômbia, mas encontrou dificuldades para impor seu jogo diante de um adversário mais intenso, organizado e agressivo nos momentos de transição.

A Colômbia entrou em campo sabendo que o empate bastava para manter a ponta do grupo, mas não se limitou a defender a vantagem. A seleção sul-americana adiantou a marcação em vários momentos, pressionou a saída portuguesa e conseguiu levar perigo especialmente quando acelerou pelos lados do campo. Com Luis Díaz como principal válvula de escape e James Rodríguez na articulação, os colombianos encontraram espaços e deram mais trabalho à defesa adversária.

Portugal teve períodos de posse de bola, mas encontrou pouca fluidez no setor ofensivo. A equipe tentou construir com Bruno Fernandes e explorar a movimentação de João Félix e Cristiano Ronaldo, mas raramente conseguiu transformar volume em chances claras. A marcação colombiana fechou bem os corredores centrais, reduziu os espaços entre as linhas e obrigou os portugueses a recorrerem a jogadas mais previsíveis.

A melhor impressão deixada pela partida foi colombiana. Em diferentes momentos, a equipe de Néstor Lorenzo conseguiu controlar o ritmo, recuperar bolas no campo ofensivo e chegar com mais presença à área. Faltou, porém, precisão na finalização para transformar a superioridade em vantagem no placar.

Portugal, por sua vez, viveu um jogo de menor inspiração. Cristiano Ronaldo buscou participação no ataque e tentou se apresentar entre os zagueiros, mas recebeu poucas bolas em condições reais de conclusão. A seleção portuguesa terminou o duelo classificada, mas sem dissipar dúvidas sobre sua capacidade de transformar posse e talento individual em domínio efetivo contra adversários mais compactos.

O 0 a 0 premiou a consistência da Colômbia na fase de grupos. A equipe fechou a chave invicta, com sete pontos, e confirmou a primeira colocação do grupo K. Portugal terminou com cinco pontos e avançou em segundo lugar, em um caminho potencialmente mais difícil na fase eliminatória.

Na etapa de 16 avos de final, a Colômbia enfrentará Gana, terceira colocada do grupo L. Portugal terá pela frente a Croácia, que terminou em segundo lugar no grupo L. O cruzamento coloca as duas seleções classificadas do grupo K em rotas distintas: os colombianos chegam embalados pela liderança e pelo bom desempenho coletivo; os portugueses avançam pressionados por uma resposta mais convincente no mata-mata.