Canadá bate a África do Sul e vai às oitavas da Copa com gol nos acréscimos

247 - A seleção canadense garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo ao vencer a África do Sul por 1 a 0 neste domingo (28), em Los Angeles. Em uma partida equilibrada e de poucas chances claras, Stephen Eustáquio marcou nos acréscimos do segundo tempo e definiu a classificação.

O confronto abriu a fase eliminatória do Mundial e confirmou o Canadá como o primeiro classificado desta etapa. A vitória deu sequência à campanha da equipe em uma edição disputada também em território canadense.

O jogo teve ritmo intenso, mas pouco espaço para criação. A África do Sul tentou controlar a posse de bola em alguns momentos e reduzir os espaços no meio-campo, enquanto os canadenses buscaram acelerar pelas pontas e explorar transições rápidas. As duas defesas se impuseram durante boa parte do confronto.

Antes do intervalo, o Canadá chegou a aumentar a pressão e rondou a área sul-africana, mas não conseguiu transformar presença ofensiva em vantagem no placar. A África do Sul resistiu, levou o empate sem gols para o vestiário e manteve o duelo aberto para a segunda etapa.

Na volta do intervalo, a seleção canadense passou a ocupar melhor o campo de ataque. A entrada de Alphonso Davies deu mais velocidade e profundidade à equipe, que cresceu nos minutos finais e obrigou a defesa sul-africana a atuar sob pressão constante.

Quando a partida parecia se encaminhar para a prorrogação, Eustáquio apareceu para decidir. O meia aproveitou uma das últimas oportunidades do jogo e finalizou para vencer o goleiro Ronwen Williams, garantindo a vitória canadense e encerrando a trajetória da África do Sul no torneio.

A classificação tem peso simbólico para o Canadá, que tenta transformar a condição de país-sede em uma campanha histórica. Depois de avançar na segunda colocação de seu grupo, a equipe chegou ao mata-mata pressionada, mas mostrou resistência para superar um adversário que dificultou o jogo até os instantes finais.

A África do Sul deixa o Mundial após alcançar uma campanha relevante, marcada pela presença na fase eliminatória. Contra o Canadá, porém, faltou força ofensiva para sustentar uma ameaça constante e levar o confronto além do tempo normal.

Com o resultado, o Canadá aguarda o vencedor de Holanda x Marrocos, marcado para segunda-feira (29), para conhecer o adversário nas oitavas de final. A vitória reforça a confiança da seleção canadense para a sequência da Copa e mantém viva a expectativa de uma trajetória mais longa no torneio.