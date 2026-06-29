O dia na Copa: Brasil, Holanda e Alemanha jogam por vaga nas oitavas

247 - A Copa do Mundo terá nesta segunda-feira (29) um dos dias mais importantes da fase de 16 avos de final, com Brasil x Japão, Alemanha x Paraguai e Holanda x Marrocos em disputas diretas por vaga nas oitavas. A rodada reúne seleções tradicionais, equipes em ascensão e confrontos de estilos distintos no mata-mata do Mundial de 2026.

O Brasil abre a programação contra o Japão, às 14h, no NRG Stadium, em Houston. Mais tarde, a Alemanha enfrenta o Paraguai, às 17h30, no Gillette Stadium, em Boston. O dia será encerrado às 22h, com Holanda x Marrocos, no Estadio BBVA, em Monterrey.

O duelo da seleção brasileira é o principal atrativo para o público nacional. Depois de avançar na Copa, o Brasil reencontra o Japão em uma partida que vale permanência no torneio e passagem às oitavas de final. O confronto coloca frente a frente uma equipe brasileira pressionada pela tradição de protagonismo e uma seleção japonesa que chega ao mata-mata com organização, velocidade e capacidade de competir contra adversários de maior peso histórico.

A partida em Houston também marca um novo teste para o Brasil em um formato inédito de Copa do Mundo. Com a ampliação para 48 seleções, o Mundial passou a ter uma etapa de 16 avos de final antes das oitavas, aumentando o número de jogos eliminatórios e reduzindo a margem de erro para favoritos logo após a fase de grupos. Qualquer tropeço, a partir de agora, significa eliminação imediata.

Na sequência da rodada, a Alemanha encara o Paraguai em Boston. Tetracampeã mundial, a seleção alemã chega ao mata-mata com o peso de sua camisa e a necessidade de confirmar favoritismo diante de um adversário sul-americano acostumado a jogos físicos e de forte marcação. O Paraguai, por sua vez, tenta transformar a vaga no mata-mata em uma campanha de impacto, apostando em intensidade defensiva e transições rápidas.

O terceiro jogo desta segunda-feira (29) reúne Holanda e Marrocos em Monterrey. O confronto é um dos mais equilibrados da rodada, tanto pelo desempenho recente das seleções quanto pelo contexto simbólico que envolve o duelo. A Holanda busca reafirmar sua candidatura a uma campanha longa, enquanto Marrocos tenta manter o impulso adquirido nos últimos anos, após ter se consolidado como uma das principais forças do futebol africano.

A seleção marroquina chega ao jogo com a lembrança ainda forte da campanha histórica de 2022, quando se tornou a primeira equipe africana a alcançar uma semifinal de Copa do Mundo. A Holanda, por outro lado, segue em busca de um título inédito e tenta transformar sua tradição ofensiva em eficiência no mata-mata.

Os três confrontos desta segunda-feira (29) também ajudam a desenhar o caminho das principais seleções na parte decisiva do Mundial. Para Brasil, Alemanha e Holanda, a rodada representa a obrigação de confirmar o peso de suas camisas. Para Japão, Paraguai e Marrocos, é a chance de ampliar o espaço de seleções que já demonstraram capacidade de competir contra potências históricas.

Com jogos distribuídos por Estados Unidos e México, a fase eliminatória reforça a dimensão continental da Copa de 2026. A partir desta etapa, o torneio deixa para trás a lógica de pontuação da fase de grupos e passa a ser definido por detalhes: eficiência ofensiva, controle emocional, leitura tática e capacidade de decidir sob pressão.

Jogos desta segunda-feira (29) pela Copa do Mundo:

Brasil x Japão — 14h — NRG Stadium, Houston

Alemanha x Paraguai — 17h30 — Gillette Stadium, Boston

Holanda x Marrocos — 22h — Estadio BBVA, Monterrey