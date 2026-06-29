'Muita emoção. O País inteiro está na torcida', diz Lula ao comemorar vitória da seleção brasileira contra o Japão

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou nesta segunda-feira (29) a vitória da seleção brasileira por 2 a 1 contra o Japão, em Houston (EUA), pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. Com o resultado, o Brasil se classificou para as oitavas de final da competição.

“Vamos com tudo, Brasil!!! Muita emoção. Parabéns à seleção pela garra e pela vitória. O Brasil inteiro está na torcida. Rumo às oitavas!”, escreveu Lula na rede social X.

O presidente estava junto com a primeira-dama Rosangela da Silva, conhecida como Janja, e com os ministros José Guimarães (Relações Institucionais) e Margareth Menezes (Cultura).

A vitória confirmou a presença do Brasil entre as 16 seleções que seguem na disputa pelo título mundial. A equipe comandada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti superou o Japão em uma partida decisiva e agora aguarda a definição do próximo adversário no mata-mata.

A Copa do Mundo desta edição ocorre em três países: Estados Unidos, Canadá e México. O torneio reúne 48 seleções, divididas em 12 grupos com quatro equipes cada, em um formato ampliado em relação às edições anteriores.

Antes do confronto com o Japão, a seleção brasileira disputou o grupo C. Na estreia, empatou com o Marrocos por 1 a 1. Na sequência, venceu Haiti e Escócia pelo mesmo placar, 3 a 0, resultados que consolidaram a reação da equipe na primeira fase.

Com a classificação garantida, o Brasil espera o vencedor de Noruega e Costa do Marfim. As duas seleções se enfrentam nesta terça-feira (30), às 14h, no horário de Brasília, em Dallas, também nos EUA. O jogo das oitavas de final está marcado para domingo (5), às 17h, em Nova Jersey.