Brasil enfrenta o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo em Houston; confira
A bola rola nesta segunda-feira (29), às 14h, no NRG Stadium, em duelo eliminatório que vale vaga nas oitavas da Copa
247 - O Brasil enfrenta o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo nesta segunda-feira (29), às 14h, no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, em duelo eliminatório que abre a caminhada da Seleção no mata-mata. A partida vale vaga nas oitavas de final do Mundial de 2026.
Carlo Ancelotti confirmou a escalação brasileira para o confronto e manteve a base que atuou na vitória sobre a Escócia na última rodada da fase de grupos. A decisão reforça a tentativa do treinador de dar sequência ao time que apresentou maior equilíbrio na competição.
A Seleção chega ao jogo após terminar na liderança do Grupo C. O desempenho na primeira fase deu ao Brasil a vantagem de entrar no mata-mata com maior confiança, mas o duelo contra os japoneses é tratado como uma partida de alto risco por se tratar de confronto eliminatório.
O Japão avançou como segundo colocado do Grupo F, após empatar por 1 a 1 com a Suécia na quinta-feira (25). A equipe asiática chega invicta à segunda fase e tenta surpreender uma das favoritas ao título.
Para a partida em Houston, Ancelotti decidiu repetir a escalação do Brasil. O treinador mantém a estrutura usada no triunfo sobre a Escócia e não terá novos desfalques por lesão ou suspensão. Raphinha, que já havia ficado fora do jogo anterior, segue como baixa.
Escalação do Brasil
- Alisson
- Danilo
- Marquinhos
- Gabriel Magalhães
- Douglas Santos
- Casemiro
- Bruno Guimarães
- Lucas Paquetá
- Rayan
- Vini Jr.
- Matheus Cunha
A manutenção do time marca a primeira vez em 16 jogos que Ancelotti repete a formação titular da Seleção. A decisão consolida o desenho tático com Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá no meio-campo, além de Rayan, Vini Jr. e Matheus Cunha no setor ofensivo.
O confronto também coloca frente a frente estilos distintos. O Brasil aposta na experiência de jogadores como Alisson, Marquinhos e Casemiro, além da velocidade de Vini Jr. e Rayan. O Japão, por sua vez, chega embalado por uma campanha consistente e pela capacidade de competir em alto ritmo durante os 90 minutos.
A partida terá transmissão pela TV aberta, TV por assinatura e streaming. O jogo será exibido por Globo e SBT, além de SporTV, CazéTV e Globoplay.
Quem avançar no duelo entre Brasil e Japão seguirá vivo na briga pelo título mundial. Em caso de vitória, a Seleção Brasileira dará mais um passo no mata-mata e voltará a campo na sequência da competição em busca de uma vaga entre os oito melhores da Copa do Mundo.