Ancelotti mantém escalação do Brasil para duelo com o Japão; confira
Seleção brasileira repete formação pela primeira vez na Copa e aposta em equilíbrio defensivo, pressão alta e liberdade para Vini Jr
247 - O técnico Carlo Ancelotti decidiu manter a escalação da seleção brasileira para enfrentar o Japão nesta segunda-feira (29), às 14h, no Estádio de Houston, pela segunda fase da Copa do Mundo. A equipe será a mesma que iniciou a vitória sobre a Escócia, na última quarta-feira (24), em uma aposta na continuidade para buscar a classificação às oitavas de final.
Desde que assumiu o comando do Brasil, Ancelotti ainda não havia repetido uma formação titular em 15 partidas. Entre lesões, suspensões, ajustes táticos e escolhas técnicas, o treinador sempre promoveu mudanças de um jogo para outro. Desta vez, porém, o desempenho consistente contra os escoceses e a ausência de novos desfalques levaram o italiano a preservar a base da equipe.
A seleção brasileira irá a campo com:
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.
A principal confirmação está no ataque. Rayan fará sua segunda partida como titular da seleção brasileira. Convocado pela primeira vez em março, o ex-atacante do Vasco ganhou espaço após a lesão de Raphinha, que se machucou na vitória sobre o Haiti e ainda não voltou a ficar à disposição da comissão técnica.
Neymar, recuperado de uma lesão na panturrilha, voltou a atuar no segundo tempo da partida contra a Escócia, mas começará novamente entre os reservas. A decisão indica que Ancelotti pretende preservar a estrutura que deu resposta positiva no último compromisso, sem acelerar o retorno do camisa 10 ao time titular.
O confronto contra o Japão marca um teste importante para a seleção brasileira em uma fase de mata-mata. A equipe chega embalada pela atuação segura diante da Escócia, enquanto o adversário asiático tenta surpreender e manter viva sua campanha na Copa do Mundo.
Caso avance, o Brasil seguirá para Nova Jersey, onde enfrentará no próximo domingo (5) o vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim. A partida pode colocar a seleção em uma rota mais exigente na sequência do torneio, reforçando a importância de Ancelotti consolidar uma formação competitiva nesta etapa decisiva.
A repetição da escalação também mostra uma mudança de cenário no trabalho do treinador. Depois de um período de testes e adaptações, Ancelotti indica confiança no encaixe entre meio-campo e ataque, especialmente com Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá responsáveis pela sustentação do setor central, enquanto Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr. formam o trio ofensivo.
Diante do Japão, o Brasil busca confirmar o favoritismo em campo e transformar a estabilidade da equipe em classificação. A decisão de repetir os titulares sugere que Ancelotti vê no time atual o melhor caminho para manter a seleção viva na disputa pelo título mundial.