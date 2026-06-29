Paquetá sente dores na coxa e passará por exames

247 - O meio-campista Lucas Paquetá virou preocupação para a seleção brasileira após sentir dores no músculo posterior da coxa esquerda durante a vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira (29), pela segunda fase da Copa do Mundo. O jogador deixou a partida no intervalo e será submetido a exames para avaliar a gravidade do problema.

Segundo informações publicadas pelo UOL, Paquetá foi substituído por Endrick no retorno para o segundo tempo. Já no banco de reservas, o jogador do Flamengo foi visto mancando, o que elevou o nível de atenção do departamento médico da seleção.

A substituição ocorreu em um momento decisivo do confronto. Com a saída de Paquetá, o Brasil voltou para a etapa final com Endrick em campo, dando mais força ao setor ofensivo. A seleção confirmou a vitória por 2 a 1 e avançou na competição.

A condição física do meia será acompanhada nos próximos dias. Os exames deverão indicar se houve lesão muscular e se Paquetá poderá seguir à disposição para a sequência da Copa do Mundo.