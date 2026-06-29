Duelo contra o Japão marca primeira vez de Neymar relacionado e não utilizado em Copas

247 - A vitória da seleção brasileira sobre o Japão por 2 a 1, nesta segunda-feira (29), em Houston, pela Copa do Mundo de 2026, marcou uma situação inédita na trajetória de Neymar Jr. em Mundiais. Relacionado para a partida e à disposição do técnico Carlo Ancelotti, o atacante acompanhou todo o confronto sem entrar em campo.

Foi a primeira vez que o camisa 10 esteve entre os jogadores disponíveis para uma partida da seleção brasileira no torneio e não foi utilizado. Até então, nos jogos em que havia sido relacionado em Mundiais, Neymar sempre havia entrado em campo.

A marca chama atenção pelo contexto do confronto. Neymar havia voltado a ganhar minutos na Copa de 2026 após enfrentar problemas físicos no início da competição e era uma das alternativas ofensivas para o Brasil no mata-mata. Diante do Japão, porém, Ancelotti optou por outras mudanças ao longo da partida.

O Brasil saiu atrás no placar, reagiu no segundo tempo e conseguiu a virada. Casemiro marcou o gol de empate, enquanto Gabriel Martinelli decidiu nos acréscimos, garantindo a classificação brasileira. Endrick também foi acionado durante o jogo, reforçando o setor ofensivo da equipe.

A situação contra o Japão difere das ausências anteriores de Neymar em Copas. Em 2014, o atacante não disputou a semifinal contra a Alemanha nem a decisão do terceiro lugar contra a Holanda por causa da lesão sofrida diante da Colômbia. Em 2022, também ficou fora de partidas da fase de grupos por problema no tornozelo. Nesses casos, o jogador não estava à disposição da comissão técnica como opção durante o jogo.

Em 2026, Neymar iniciou a campanha brasileira em processo de recuperação física e ficou fora dos primeiros compromissos da seleção. Depois, voltou a atuar contra a Escócia, quando saiu do banco e participou da vitória por 3 a 0, ampliando sua presença histórica em Copas.