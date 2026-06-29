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      Ancelotti afirma que preparava Neymar para eventual prorrogação e descartou entrada no tempo regulamentar

      Técnico do Brasil disse que planejava usar Neymar na prorrogação, mas manteve estrutura após empate no segundo tempo

      Ancelotti afirma que preparava Neymar para eventual prorrogação e descartou entrada no tempo regulamentar (Foto: Reuters)
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      247 - O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, explicou que preparava Neymar para uma eventual prorrogação na vitória do Brasil sobre o Japão por 2 a 1, nesta segunda-feira (29), no NRG Stadium, em Houston, pela Copa do Mundo. A entrada do camisa 10 chegou a ser considerada durante o tempo regulamentar, mas foi descartada depois que a equipe empatou a partida e retomou o controle do jogo.

      Ancelotti revelou que conversou com Neymar no decorrer da partida e disse que pretendia colocá-lo em campo caso o Brasil não conseguisse reagir antes da reta final do segundo tempo. Como a seleção chegou ao empate aos 9 minutos da etapa final, com Casemiro, o treinador optou por manter a estrutura que havia sustentado a pressão brasileira.

      “Eu estava esperando o Neymar para a prorrogação. Eu falei com ele que se não a gente não empatasse o jogo, ele ia entrar aos 60, aos 65 minutos. Mas como empatamos o jogo, eu não queria mudar a estrutura e perder o controle do jogo e ele ia ficar para a prorrogação”, disse Ancelotti.

      A decisão ocorreu em um confronto de alta tensão para o Brasil. O Japão abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo, com Sano, e obrigou a seleção brasileira a buscar a reação em Houston. No segundo tempo, Casemiro empatou, e Gabriel Martinelli marcou aos 50 minutos, garantindo a virada e a classificação no mata-mata da Copa do Mundo.

      Mesmo sem utilizar Neymar, Ancelotti elogiou a atuação da equipe diante de um adversário que impôs intensidade e organização defensiva. Para o treinador, o Brasil soube administrar a pressão, insistiu nas jogadas ofensivas e foi recompensado no fim da partida.

      “A equipe não perdeu a paciência, eu acho que o time estava bem no primeiro tempo, o jogo foi bonito. Forçamos um pouco mais de cruzamentos no segundo tempo e no final deu tudo certo. Temos muitos recursos no banco e no campo. É bom que os jogadores individualmente estão em bom nível e trabalham juntos. O Japão não é um time fácil, é um time bem organizado, muito intenso. A gente mereceu ganhar isso e isso é muito importante”, afirmou.

      A presença de Neymar no banco aumentou a expectativa da torcida durante a partida, especialmente enquanto o Brasil buscava o empate. A opção de Ancelotti, no entanto, indicou a prioridade do treinador em preservar o equilíbrio coletivo e evitar uma mudança que pudesse alterar a dinâmica da equipe em um momento decisivo.

      O Brasil começou o jogo com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Jr. e Matheus Cunha. Ao longo da partida, Ancelotti promoveu as entradas de Endrick, Fabinho e Gabriel Martinelli, autor do gol da classificação.

      Com a vitória, a seleção brasileira avançou na Copa do Mundo e agora aguarda o vencedor de Costa do Marfim x Noruega, duelo marcado para terça-feira (30), para conhecer seu próximo adversário. O jogo contra o Japão teve 68.777 torcedores presentes no NRG Stadium e foi apitado pelo italiano Maurizio Mariani.

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