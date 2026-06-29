Ancelotti afirma que preparava Neymar para eventual prorrogação e descartou entrada no tempo regulamentar

247 - O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, explicou que preparava Neymar para uma eventual prorrogação na vitória do Brasil sobre o Japão por 2 a 1, nesta segunda-feira (29), no NRG Stadium, em Houston, pela Copa do Mundo. A entrada do camisa 10 chegou a ser considerada durante o tempo regulamentar, mas foi descartada depois que a equipe empatou a partida e retomou o controle do jogo.

Ancelotti revelou que conversou com Neymar no decorrer da partida e disse que pretendia colocá-lo em campo caso o Brasil não conseguisse reagir antes da reta final do segundo tempo. Como a seleção chegou ao empate aos 9 minutos da etapa final, com Casemiro, o treinador optou por manter a estrutura que havia sustentado a pressão brasileira.

“Eu estava esperando o Neymar para a prorrogação. Eu falei com ele que se não a gente não empatasse o jogo, ele ia entrar aos 60, aos 65 minutos. Mas como empatamos o jogo, eu não queria mudar a estrutura e perder o controle do jogo e ele ia ficar para a prorrogação”, disse Ancelotti.

A decisão ocorreu em um confronto de alta tensão para o Brasil. O Japão abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo, com Sano, e obrigou a seleção brasileira a buscar a reação em Houston. No segundo tempo, Casemiro empatou, e Gabriel Martinelli marcou aos 50 minutos, garantindo a virada e a classificação no mata-mata da Copa do Mundo.

Mesmo sem utilizar Neymar, Ancelotti elogiou a atuação da equipe diante de um adversário que impôs intensidade e organização defensiva. Para o treinador, o Brasil soube administrar a pressão, insistiu nas jogadas ofensivas e foi recompensado no fim da partida.

“A equipe não perdeu a paciência, eu acho que o time estava bem no primeiro tempo, o jogo foi bonito. Forçamos um pouco mais de cruzamentos no segundo tempo e no final deu tudo certo. Temos muitos recursos no banco e no campo. É bom que os jogadores individualmente estão em bom nível e trabalham juntos. O Japão não é um time fácil, é um time bem organizado, muito intenso. A gente mereceu ganhar isso e isso é muito importante”, afirmou.

A presença de Neymar no banco aumentou a expectativa da torcida durante a partida, especialmente enquanto o Brasil buscava o empate. A opção de Ancelotti, no entanto, indicou a prioridade do treinador em preservar o equilíbrio coletivo e evitar uma mudança que pudesse alterar a dinâmica da equipe em um momento decisivo.

O Brasil começou o jogo com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Jr. e Matheus Cunha. Ao longo da partida, Ancelotti promoveu as entradas de Endrick, Fabinho e Gabriel Martinelli, autor do gol da classificação.

Com a vitória, a seleção brasileira avançou na Copa do Mundo e agora aguarda o vencedor de Costa do Marfim x Noruega, duelo marcado para terça-feira (30), para conhecer seu próximo adversário. O jogo contra o Japão teve 68.777 torcedores presentes no NRG Stadium e foi apitado pelo italiano Maurizio Mariani.