Boa atuação de Bruno Guimarães contra o Japão repercute na web

247 - A partida do meio-campista da seleção brasileira, Bruno Guimarães, chamou a atenção nas redes sociais durante a vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira (29), pela Copa do Mundo. O Google Trends aponta aumento nas buscas pelo volante no decorrer do jogo, em um reflexo da repercussão de sua atuação e de sua participação no lance decisivo da classificação brasileira.

Bruno Guimarães foi um dos personagens da virada brasileira. Em um confronto de mata-mata marcado por tensão, dificuldades no primeiro tempo e reação na etapa final, o volante ganhou protagonismo pela intensidade no meio-campo, pela contribuição na organização da equipe e pela assistência para Gabriel Martinelli marcar o gol da vitória nos acréscimos.

O Brasil teve mais posse em alguns momentos da etapa inicial, mas encontrou problemas para transformar presença ofensiva em chances claras. O Japão, bem organizado e rápido nas transições, abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, colocando pressão sobre a Seleção e obrigando o time de Carlo Ancelotti a buscar uma resposta em cenário adverso.

A situação brasileira já exigia cuidado desde os 14 minutos, quando Casemiro recebeu cartão amarelo. A advertência condicionou parte da atuação do setor central e aumentou a responsabilidade de Bruno Guimarães na recomposição, na cobertura dos espaços e na condução da saída de bola. O meio-campista precisou equilibrar marcação e construção em um jogo de ritmo alto.

No intervalo, Ancelotti colocou Endrick no lugar de Lucas Paquetá e reforçou o ataque. A mudança deu ao Brasil mais presença no campo ofensivo e abriu novas possibilidades de passe para o meio-campo. Com mais opções à frente, Bruno passou a participar de forma mais ativa das jogadas verticais e da pressão sobre a defesa japonesa.

A reação brasileira começou aos 10 minutos do segundo tempo, quando Casemiro marcou o gol de empate. O lance mudou o ambiente da partida e aumentou o volume ofensivo da Seleção, que passou a pressionar para evitar a prorrogação. Gabriel Martinelli entrou no decorrer da etapa final, substituindo Matheus Cunha, e acrescentou velocidade ao ataque.

A atuação de Bruno Guimarães cresceu junto com o Brasil. O volante passou a aparecer mais no campo adversário, ajudou a manter a equipe compacta e contribuiu para acelerar a circulação da bola em busca da virada. Nas redes sociais, torcedores destacaram a entrega do jogador, sua leitura de jogo e a importância de sua participação na reta decisiva.

Os dados do Google Trends indicam que o interesse de busca relacionado ao meio-campista subiu ao longo da partida e atingiu o pico de 100 às 15h16, no horário de Brasília, dentro do recorte analisado. O movimento acompanhou a reação brasileira no segundo tempo e a repercussão do desempenho do volante entre os torcedores.

O momento decisivo veio nos acréscimos. Bruno Guimarães participou da jogada que terminou no gol de Gabriel Martinelli, responsável por decretar o 2 a 1 para o Brasil e garantir a classificação. A assistência transformou uma atuação consistente em um desempenho decisivo para o resultado.

A vitória teve peso especial porque o Japão impôs dificuldades durante boa parte do confronto. A Seleção precisou ajustar o time, aumentar a intensidade e buscar soluções até os minutos finais. Nesse contexto, Bruno Guimarães se destacou como peça de equilíbrio e também como jogador capaz de influenciar diretamente o placar.

Com o resultado, o Brasil avançou na Copa do Mundo embalado por uma virada de forte impacto emocional. Para Bruno Guimarães, a atuação contra o Japão reforçou sua importância no meio-campo da Seleção: combativo sem a bola, participativo na construção e decisivo no lance que definiu a classificação.