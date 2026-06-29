Sheinbaum diz que apoio mexicano ao Irã na Copa foi espontâneo: "expressão do povo"

247 - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou na segunda-feira (29) que o apoio recebido pela seleção do Irã durante sua permanência em Tijuana ocorreu de forma espontânea e não teve relação com posicionamentos políticos ou diplomáticos. Segundo a mandatária, a recepção organizada por moradores da cidade da Baja California, com mariachis, homenagens e despedidas à delegação iraniana, representou a tradição de hospitalidade do povo mexicano e os valores humanitários do país. As informações são do Metrópoles.

"É a expressão do povo. Era a isso que nos referíamos: hospitalidade, afeto, especialmente para com aqueles que sofrem. Isso não tem nada a ver com política ou com a relação entre governos, mas com o apoio, a humanidade e o carinho que se vê no México", afirmou Sheinbaum.

A presidente acrescentou que a política externa mexicana tem como princípio histórico priorizar a relação entre os povos, característica associada à Doutrina Estrada. De acordo com ela, a manifestação de solidariedade registrada em Tijuana ocorreu de forma "inteiramente orgânica", sem qualquer coordenação do governo.

Dificuldades enfrentadas pelo Irã

A campanha da seleção iraniana na Copa do Mundo de 2026 foi marcada por dificuldades logísticas em razão das tensões diplomáticas entre Estados Unidos e Irã.

Embora o Mundial seja organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá e México, aproximadamente 75% das partidas são disputadas em território estadunidense. Diante das restrições impostas pelos Estados Unidos, a equipe iraniana estabeleceu sua base de treinamentos em Tijuana, realizando deslocamentos específicos para disputar os jogos em solo estadunidense.

Eliminado ainda na fase de grupos, o Irã encerrou sua participação sem avançar às etapas eliminatórias da competição.

Mensagem de agradecimento

Após a eliminação, a seleção iraniana publicou uma mensagem de agradecimento nas redes sociais da embaixada do Irã no México antes de deixar o país. No comunicado, a delegação agradeceu especialmente aos moradores de Tijuana pela recepção durante o período em que utilizou a cidade como base.

"Gostaríamos de expressar nossa mais profunda gratidão ao maravilhoso povo do México, especialmente à bela cidade de Tijuana e seus habitantes gentis e acolhedores. As memórias que criamos aqui, as amizades que construímos e o carinho que recebemos permanecerão para sempre nos corações de cada membro da Seleção Iraniana", diz a mensagem.

A equipe afirmou ainda que será "eternamente grata" pela hospitalidade e pelo respeito recebidos durante a estadia no país. "Agradecemos o profissionalismo, o apoio e a cobertura não só da jornada esportiva da nossa equipe, mas também do tratamento injusto e antidesportivo que nossa delegação sofreu durante a estadia", afirmou o comunicado.