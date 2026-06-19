México vence a Coreia do Sul e avança para a próxima fase da Copa do Mundo

247 – O México garantiu classificação antecipada para a fase eliminatória da Copa do Mundo ao vencer a Coreia do Sul por 1 a 0, em Guadalajara, e assegurar a liderança do Grupo A. Com o resultado, a seleção comandada por Javier Aguirre chegou a seis pontos em dois jogos e se tornou a primeira equipe a avançar ao mata-mata do torneio.

A vitória também garantiu ao México o direito de disputar em casa, na Cidade do México, sua partida da fase de 32 avos, marcada para 30 de junho.

O gol da classificação foi marcado por Luis Romo, logo aos três minutos do segundo tempo, após uma falha decisiva do goleiro Kim Seung-Gyu. O arqueiro sul-coreano não conseguiu segurar um cruzamento depois de se chocar com um companheiro de equipe, e a bola sobrou limpa para o meio-campista mexicano completar para o gol vazio, do centro da área.

Depois da partida, Aguirre destacou o equilíbrio do confronto e valorizou a entrega de sua equipe. "Foi um jogo muito equilibrado; não cedemos um único centímetro e lutamos por cada bola como se fosse a última", disse o treinador à emissora mexicana TV Azteca.

O técnico também apontou que a partida foi decidida por um erro. "Foi um jogo em que quem cometesse um erro perderia, e foram eles... Foi um jogo para esquecer, mas o resultado é para lembrar", afirmou.

México supera vaias e muda o clima em Guadalajara

A vitória teve peso simbólico para o México. O primeiro tempo terminou sob vaias de parte da torcida no Estádio Guadalajara, depois de uma atuação pouco inspirada dos donos da casa. A equipe começou melhor, teve mais posse de bola nos minutos iniciais, mas encontrou dificuldade para transformar o domínio territorial em chances claras de gol.

A Coreia do Sul cresceu ao longo da etapa inicial e passou a incomodar a defesa mexicana. Son Heung-min chegou a ser parado por uma espetacular bicicleta defensiva de Edson Álvarez em cima da linha, embora o capitão sul-coreano tenha sido posteriormente flagrado em posição de impedimento.

Sem César Montes, suspenso, Álvarez foi deslocado para a zaga e teve papel importante na contenção dos ataques asiáticos. Ainda assim, a Coreia terminou o primeiro tempo em melhor momento, controlando a posse de bola e aumentando a pressão sobre um México que demonstrava impaciência antes do intervalo.

O cenário mudou rapidamente após o gol de Romo. A torcida mexicana, antes desconfiada, passou a empurrar a equipe e cantou a tradicional canção popular “Cielito Lindo”, enquanto a seleção de Aguirre assumia o controle emocional da partida.

Rangel salva no fim e garante liderança mexicana

O México esteve perto de ampliar o placar na metade do segundo tempo. Raúl Jiménez dominou um passe de Julián Quiñones e finalizou de primeira, de curta distância, mas Kim Seung-Gyu se recuperou da falha no lance do gol e fez uma grande defesa.

O goleiro sul-coreano voltou a aparecer em seguida, ao impedir um chute forte de longa distância do reserva Obed Vargas. A Coreia do Sul, por sua vez, lançou mais jogadores ao ataque nos minutos finais em busca do empate e quase conseguiu mudar o destino da partida.

Foi então que o goleiro Raúl Rangel se tornou decisivo. Ele fez uma defesa dupla impressionante à queima-roupa: primeiro bloqueou uma finalização curta com o pé e, na sequência, se deslocou rapidamente sobre a linha para impedir o rebote.

A pressão sul-coreana continuou até os acréscimos, mas o México resistiu a sucessivas investidas e confirmou sua segunda vitória consecutiva na Copa do Mundo. Com isso, assegurou não apenas a classificação, mas também a primeira colocação do Grupo A.

Resultado histórico para os anfitriões

O triunfo marcou a primeira vitória do México em fase de grupos de Copa do Mundo em território mexicano fora da Cidade do México. Também garantiu à seleção sua primeira liderança de grupo no Mundial desde 2002, quando Javier Aguirre também era o treinador da equipe.

Com a classificação definida, o México enfrentará uma seleção terceira colocada na fase de 32 avos. Antes disso, encerra sua participação na fase de grupos contra a República Tcheca.

A Coreia do Sul, apesar da derrota, ainda tem chances de avançar. A equipe asiática decidirá sua permanência na competição em confronto contra a África do Sul, na próxima quarta-feira.

Aguirre afirmou que sua equipe soube manter a calma diante de um jogo difícil. "Fomos pacientes, não passivos. Não é fácil, estamos vendo partidas muito equilibradas", disse o técnico.

O treinador também celebrou a possibilidade de permanecer no México na próxima fase. "Vamos ver como será o último jogo e esperar nosso adversário. Saio feliz porque isso significa que não vamos deixar nossa casa, nosso amado México", completou.