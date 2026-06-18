México x Coreia do Sul: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
Seleções se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 22h, no Estádio Akron, em duelo que pode encaminhar a liderança do grupo
247 -México e Coreia do Sul se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 22h, pelo horário de Brasília, no Estádio Akron, em Zapopan, no México, pela Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, do Sportv e da CazéTV.
O confronto reúne duas seleções que venceram na estreia e chegam à segunda rodada em busca de um resultado que pode deixá-las muito próximas da classificação à próxima fase do Mundial.
Jogando em casa, o México tenta confirmar o bom início de campanha. A seleção mexicana venceu a África do Sul por 2 a 0 na primeira rodada e, em caso de nova vitória, pode encaminhar sua vaga na etapa seguinte da competição.
A Coreia do Sul também chega embalada. A equipe asiática estreou com triunfo por 2 a 1 sobre a Tchéquia e encara o México em um confronto direto que pode influenciar a disputa pela liderança do grupo.
O duelo no Estádio Akron tende a ter peso importante na definição da chave. Com os dois times somando três pontos após a estreia, quem vencer ficará em posição confortável para buscar a classificação.
Serviço do jogo
México x Coreia do Sul — Copa do Mundo 2026.
Data: quinta-feira (18).
Horário: 22h, pelo horário de Brasília.
Local: Estádio Akron, em Zapopan, no México.
Transmissão: Globo, Sportv e CazéTV.