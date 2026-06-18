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      México x Coreia do Sul: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

      Seleções se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 22h, no Estádio Akron, em duelo que pode encaminhar a liderança do grupo

      México x Coreia do Sul: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo (Foto: Eloisa Sanchez/Reuters)
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      247 -México e Coreia do Sul se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 22h, pelo horário de Brasília, no Estádio Akron, em Zapopan, no México, pela Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, do Sportv e da CazéTV.

      O confronto reúne duas seleções que venceram na estreia e chegam à segunda rodada em busca de um resultado que pode deixá-las muito próximas da classificação à próxima fase do Mundial.

      Jogando em casa, o México tenta confirmar o bom início de campanha. A seleção mexicana venceu a África do Sul por 2 a 0 na primeira rodada e, em caso de nova vitória, pode encaminhar sua vaga na etapa seguinte da competição.

      A Coreia do Sul também chega embalada. A equipe asiática estreou com triunfo por 2 a 1 sobre a Tchéquia e encara o México em um confronto direto que pode influenciar a disputa pela liderança do grupo.

      O duelo no Estádio Akron tende a ter peso importante na definição da chave. Com os dois times somando três pontos após a estreia, quem vencer ficará em posição confortável para buscar a classificação.

      Serviço do jogo

      México x Coreia do Sul — Copa do Mundo 2026.

      Data: quinta-feira (18).

      Horário: 22h, pelo horário de Brasília.

      Local: Estádio Akron, em Zapopan, no México.

      Transmissão: Globo, Sportv e CazéTV.

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