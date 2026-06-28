O dia na Copa: Canadá e África do Sul abrem mata-mata neste domingo

247 - A partida entre Canadá e África do Sul inaugura, neste domingo (28), às 16h, pelo horário de Brasília, os 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, no SoFi Stadium, em Los Angeles. O duelo abre a fase decisiva do torneio, que reúne pela primeira vez 48 seleções e terá uma etapa eliminatória antes das oitavas de final.

O confronto coloca frente a frente duas campanhas de peso histórico. O Canadá, um dos países-sede da Copa, tenta transformar o apoio da torcida em sua melhor participação em Mundiais. A África do Sul, por sua vez, chega ao mata-mata pela primeira vez e busca ampliar o alcance de uma trajetória já marcante.

A seleção canadense avançou como segunda colocada do Grupo B. A equipe comandada por Jesse Marsch começou a campanha com empate por 1 a 1 diante da Bósnia e Herzegovina, goleou o Catar por 6 a 0 e, mesmo derrotada por 2 a 1 pela Suíça na rodada final, confirmou a vaga na fase eliminatória. A classificação reforçou o bom momento do futebol canadense, em ascensão nos últimos anos e agora diante da chance de alcançar as oitavas de final pela primeira vez.

Do outro lado, a África do Sul também terminou a primeira fase em segundo lugar em sua chave. A vaga foi assegurada com vitória por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul, resultado que levou os Bafana Bafana ao duelo contra os anfitriões em Los Angeles. A classificação representa um avanço simbólico para uma seleção que, apesar de ter sediado a Copa de 2010, jamais havia disputado uma partida de mata-mata no torneio.

O técnico Hugo Broos chega ao confronto valorizado pelo processo de reconstrução da equipe. O belga enfrentou críticas ao longo do ciclo, manteve a base formada majoritariamente por jogadores do futebol local e apostou em um grupo mais jovem, físico e competitivo. A consistência do projeto ganhou força justamente no momento mais importante da campanha.

A campanha sul-africana combinou irregularidade e poder de reação. Depois de um início instável, a equipe chegou à última rodada pressionada pela necessidade de confirmar a classificação. A vitória sobre os sul-coreanos mudou o ambiente, deu confiança ao elenco e recolocou a seleção em posição de destaque no cenário africano.

O vencedor de Canadá x África do Sul avança às oitavas de final e seguirá vivo em um chaveamento de margem mínima para erro.