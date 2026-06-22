Parreira segue na UTI com insuficiência respiratória e leve melhora

247- Carlos Alberto Parreira, ex-técnico da seleção brasileira, segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, com quadro de inflamação pulmonar e insuficiência respiratória aguda.

De acordo com boletim médico divulgado nesta segunda-feira (22), Parreira, de 83 anos, apresenta melhora clínica e está sob pouca sedação. O ex-treinador acorda quando solicitado pela equipe médica, mas ainda necessita de suporte de aparelhos para respirar.

Campeão mundial e também ex-técnico do Fluminense, Parreira permanece em acompanhamento intensivo no hospital. Apesar da evolução positiva apontada pelos médicos, o quadro ainda exige cuidados, especialmente em razão da insuficiência respiratória aguda.

Segundo o Hospital Samaritano Barra, ainda não há previsão de alta para o ex-treinador. A unidade informou que ele continua recebendo assistência na UTI enquanto a equipe médica acompanha a resposta ao tratamento.