Qual foi o jogador da Copa que detonou Cristiano Ronaldo: "está mais velho, não é mais o mesmo"

247 - Cristiano Ronaldo voltou a ser tema central após a estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026, mas desta vez pela atuação discreta no empate por 1 a 1 com a RD Congo, nesta quarta-feira (17), em Houston, nos Estados Unidos. Aos 41 anos, o atacante português finalizou três vezes e não acertou o gol, em uma partida na qual a seleção congolesa conseguiu conter uma das principais referências do futebol mundial.

As informações são do GLOBO. Após o jogo, o meia Mukau, jogador do Lille, da França, afirmou que a RD Congo não preparou uma estratégia específica para marcar Cristiano Ronaldo, embora tenha ressaltado o respeito pela trajetória do atacante português.

“Para ser honesto, não muito (plano especial), porque sabemos que ele (Cristiano) não é mais o mesmo de antes. Ele já está um pouco mais velho agora, mas, ainda assim, é um dos maiores de todos os tempos no futebol, então há muito respeito por ele. Com certeza, quando se fica mais velho, o nível de esforço é diferente”, disse Mukau.

A declaração do jogador congolês ganhou repercussão justamente por tratar de um dos principais nomes da história das Copas. Cristiano Ronaldo busca, nesta edição do torneio, se tornar o primeiro atleta a marcar gols em seis Copas do Mundo, feito que ampliaria ainda mais sua marca individual na competição.

Apesar da expectativa em torno do camisa português, a estreia foi considerada apagada. Contra a RD Congo, Cristiano Ronaldo teve pouca influência ofensiva, não conseguiu transformar suas finalizações em perigo real e viu Portugal deixar o campo com apenas um ponto na primeira rodada da fase de grupos.

O empate também reforçou a atuação defensiva da seleção congolesa, que conseguiu limitar os espaços de Portugal e evitar que Cristiano Ronaldo fosse decisivo. A fala de Mukau indicou que a marcação sobre o atacante foi tratada dentro do plano coletivo da equipe, sem uma vigilância exclusiva voltada ao português.

Mesmo ao minimizar a necessidade de atenção especial, Mukau fez questão de reconhecer a grandeza de Cristiano Ronaldo. O meia afirmou que o atacante continua sendo “um dos maiores de todos os tempos no futebol”, embora tenha apontado que a idade altera o nível de exigência física dentro de campo.

Portugal volta a jogar pela Copa do Mundo na próxima terça-feira (23), às 14h, pelo horário de Brasília, contra o Uzbequistão. A partida será válida pelo Grupo K, que também conta com RD Congo e Colômbia.

O próximo compromisso português ganha peso adicional após o tropeço na estreia. Para Cristiano Ronaldo, o duelo representa nova oportunidade de buscar o gol histórico e recolocar Portugal em situação mais confortável na disputa por uma vaga na próxima fase.

A RD Congo, por sua vez, deixa a estreia com um resultado relevante diante de uma seleção tradicional e com a confiança reforçada após segurar Portugal. A equipe congolesa mostrou organização defensiva e capacidade de competir em um grupo que tende a ser equilibrado.