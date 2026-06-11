Shakira e J Balvin lideram abertura da Copa do Mundo 2026; confira onde assistir

247 - A Copa do Mundo de 2026 terá sua primeira cerimônia de abertura nesta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, na Cidade do México, com uma programação musical que reúne nomes da música latina e internacional. O evento está previsto para começar às 14h30, pelo horário de Brasília, e terá transmissão na TV aberta, na TV fechada, no streaming e no YouTube.

Entre as atrações confirmadas estão Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla. A apresentação marca o início oficial da competição no México.

A presença de Shakira reforça a ligação da cantora colombiana com grandes eventos esportivos globais. A artista já esteve associada a edições anteriores da Copa do Mundo e volta a ocupar lugar de destaque em uma cerimônia de abertura do torneio.

O espetáculo desta quinta-feira (11) será realizado em um dos estádios mais simbólicos do futebol mundial. O Estádio Azteca, na capital mexicana, receberá a primeira das cerimônias previstas para o Mundial de 2026, que será disputado em três países-sede: México, Canadá e Estados Unidos.

As aberturas no Canadá e nos Estados Unidos terão outros artistas, ainda sem detalhamento na informação divulgada. A cerimônia mexicana, portanto, inaugura a sequência de eventos culturais ligados ao início do torneio.

A escalação de artistas combina diferentes gêneros e públicos. Além de Shakira e J Balvin, dois dos nomes mais conhecidos da música colombiana, a programação inclui o nigeriano Burna Boy, a sul-africana Tyla, o mexicano Alejandro Fernández, a cantora Belinda, o venezuelano Danny Ocean, a mexicana Lila Downs, o grupo Los Ángeles Azules e a banda Maná.

Onde assistir à abertura da Copa do Mundo 2026

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026 poderá ser acompanhada pela Globo e pelo SBT, na TV aberta. Na TV fechada, a transmissão será feita pelo sportv e pela N Sports.

Pela internet, o evento estará disponível na Ge TV, via Globoplay, e também na CazéTV, no YouTube.

Expectativa ganha os torcedores na rede

Às vésperas da cerimônia e da partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, a movimentação dos torcedores nas redes sociais e nos buscadores indica forte expectativa pelo início do torneio. Dados do Google Trends registram aumento repentino de buscas relacionadas à partida de logo mais no buscador.