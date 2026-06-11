México estreia contra África do Sul na abertura da Copa do Mundo; confira onde assistir

247 - Um dos países-sede da Copa do Mundo de 2026, o México estreia contra a África do Sul na abertura da competição, no Estádio Azteca, na Cidade do México. Os mexicanos chegam embalados por uma sequência invicta no ano, enquanto os sul-africanos tentam superar um momento de instabilidade antes do primeiro jogo do Mundial.

A partida terá transmissão dos canais Globo, GE tv, sportv, NSports, SBT e CazéTV. O confronto também terá acompanhamento em tempo real. O horário da partida não foi informado no conteúdo original fornecido.

O México inicia a Copa com a missão de repetir suas melhores campanhas na história do torneio. A seleção chegou às quartas de final em duas ocasiões: em 1970 e em 1986, justamente nas edições em que o país também foi sede. Agora, novamente jogando em casa, a equipe comandada por Javier Aguirre tenta transformar o fator local em vantagem competitiva.

O momento mexicano é positivo. Em 2026, a seleção disputou oito partidas, com seis vitórias e dois empates, sem sofrer derrotas. O desempenho reforça a confiança da equipe para a estreia diante de uma África do Sul que chega pressionada.

Entre os nomes do elenco mexicano, o goleiro Guillermo Ochoa volta a chamar atenção. O jogador vai disputar sua sexta Copa do Mundo, marca também alcançada por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Outro destaque é Gilberto Mora, jovem de 17 anos que pode superar uma marca histórica de Pelé e se tornar o jogador mais jovem a marcar um gol em Copas.

A provável escalação do México tem José Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira e Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez e Julián Quiñones.

Do outro lado, a África do Sul chega à Copa em cenário mais delicado. A equipe comandada por Hugo Broos ainda não venceu em 2026. Foram cinco partidas no ano, com duas derrotas e três empates. Nos últimos compromissos preparatórios, os sul-africanos empataram com Nicarágua e Jamaica.

Apesar da fase recente ruim, a seleção africana garantiu vaga direta no Mundial por meio das Eliminatórias da África. A equipe liderou o Grupo C, que também teve Nigéria, Benin, Lesoto, Ruanda e Zimbábue. A campanha terminou com cinco vitórias, três empates e duas derrotas, sendo encerrada com uma vitória por 3 a 0 sobre Ruanda, em 14 de outubro de 2025.

A provável formação da África do Sul conta com Ricardo Goss; Tholo Matuludi, Ime Okon, Olwethu Makhanya e Samukele Kabini; Yaya Sithole, Thalente Mbatha e Themba Zwane; Kamogelo Sebelebele, Tshepang Moremi e Lyle Foster.

A arbitragem terá comando brasileiro. Wilton Pereira Sampaio será o árbitro principal, auxiliado por Bruno Pires e Bruno Boschilia, também do Brasil. O quarto árbitro será Juan Gabriel Benítez, do Paraguai, enquanto o VAR ficará sob responsabilidade de Nicolás Gallo, da Colômbia.

Expectativa toma conta dos torcedores na internet

A proximidade da estreia entre México e África do Sul também movimenta os torcedores fora de campo. Dados do Google Trends registram aumento repentino de buscas relacionadas à partida de logo mais no buscador, refletindo o interesse do público por informações sobre transmissão, escalações e detalhes do jogo de abertura da Copa.