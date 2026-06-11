Luana Piovani anuncia boicote à Copa e critica Fifa e Trump

247 - A atriz Luana Piovani afirmou nesta quinta-feira (11) que pretende boicotar os jogos da Copa do Mundo e não assistir a nenhuma partida do torneio. Em publicações nos stories do Instagram, ela criticou a FIFA, Donald Trump e a organização da competição. As informações são da CNN Brasil.

Luana Piovani declarou aos seguidores que sua decisão de não acompanhar a Copa tem significado pessoal, embora reconheça que isso possa não ser importante para outras pessoas.

"Eu não vou assistir a nenhum jogo da Copa. Isso é importante? Não é importante para ninguém, mas para mim é. Cara, como a FIFA, que é uma instituição tão escrota e dona de tudo que eles botam a mão, está 'chupando as bo****' do Trump?", iniciou Luana nos stories.

A atriz também questionou o interesse do público pela competição em meio a crises globais. Em tom crítico, ela disse não compreender como as pessoas ainda se mobilizam para assistir ou torcer durante o Mundial.

"Gente, como é que vocês têm coragem de achar uma Copa boa, ou de assistir, ou de torcer por quem quer que seja? O mundo está acabando e vocês estão preocupados com Copa. Eu não vou assistir a nenhum jogo", afirmou.

Luana Piovani também disse que sente certa satisfação com a possibilidade de ficar sozinha em casa durante os jogos, em silêncio, enquanto a competição estiver em andamento. Apesar disso, afirmou estar chocada com o cenário que envolve o torneio.

"Mas estou muito chocada com o que está acontecendo. Como vocês permitem? Como alguém faz um campeonato, todos esses países entraram e aí as pessoas criam dificuldades para os países participarem? Gente, é na hora falar: 'Então, a gente não entra', 'então, a gente não vai'. 'Ai, quem perde é você'. Não. Tinha que existir a união de todos. O problema do planeta é esse: não há união."

A atriz afirmou ainda que considera a atual edição da Copa marcada por problemas, citando dificuldades relacionadas à venda de ingressos e à presença de visitantes. Ela também mencionou questões envolvendo a Seleção Brasileira.

"Essa Copa já está um fracasso de venda de ingresso, de visitantes e vocês ainda insistem. Cara, eu nunca vi uma Copa com mais problema. E, assim, além dos problemas da Copa em si, já tem os nossos, né? A gente já está com problema o suficiente aí na nossa Seleção", continuou a atriz.

As declarações de Luana Piovani foram feitas no mesmo dia em que a Copa do Mundo começa oficialmente. A atriz, conhecida por se posicionar publicamente sobre temas políticos, sociais e culturais, voltou a usar suas redes sociais para manifestar críticas à condução do evento e à falta de mobilização coletiva contra decisões que ela considera equivocadas.

No encerramento da sequência de vídeos, Luana reforçou que é contra a realização da Copa e defendeu uma reação conjunta de países e seleções diante do cenário que criticou.

"Mas, fora a Copa, eu estava vindo aqui só para fazer um vídeo para falar [...] eu sou contra a Copa, para mim a Copa não existiria, e que eu acho que todos os times e todos os países deveriam se unir para botar uma rolha gigantesca no ra** do Trump e falar: 'Os, você está lidando desse jeito com a Copa, ninguém vai jogar'. Mas o planeta não conhece a união, né?", completou.

A manifestação da atriz repercute em meio ao início do torneio e se soma a outras declarações recentes de Luana Piovani sobre personalidades públicas, futebol e temas ligados ao entretenimento. Desta vez, a crítica teve como foco a organização da Copa, a FIFA, Donald Trump e o comportamento do público diante da competição.