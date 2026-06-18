Suíça encara Bósnia-Herzegovina em confronto do Grupo B
Seleções se enfrentam às 16h desta quinta-feira (18), em Los Angeles, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026
247 - A Suíça e a Bósnia-Herzegovina entram em campo nesta quinta-feira (18), às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos, em partida válida pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026. As duas seleções chegam ao confronto em busca do primeiro triunfo no torneio após empatarem em suas respectivas estreias. As informações são da CNN Brasil.
A equipe suíça deixou escapar a vitória diante do Catar na rodada inicial. Após abrir vantagem, sofreu a igualdade nos minutos finais e ficou no 1 a 1. A Bósnia-Herzegovina também começou sua campanha no torneio com um empate. Os bósnios ficaram no 1 a 1 diante do Canadá, anfitrião do Mundial.
Escalações
Para a partida, o técnico Murat Yakin escalou a Suíça com Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka, Aebischer e Rieder; Embolo e Ndoye.
Os bósnios começam o confronto com Vasilj; Muharemovic, Katic, Dedic e Kolasinac; Tahirovic, Sunjic e Memic; Demirovic, Alajbegovic e Dzeko.