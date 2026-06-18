O dia na Copa: México e Canadá fazem jogos decisivos pela abertura da segunda rodada

247 - A Copa do Mundo terá quatro partidas nesta quinta-feira (18), em uma rodada marcada pela presença de dois países-sede em campo: Canadá e México. Os jogos envolvem seleções dos grupos A e B e serão disputados em Atlanta, Los Angeles, Vancouver e Guadalajara, com horários distribuídos ao longo do dia para o público brasileiro.

No Grupo A, Tchéquia e África do Sul abrem a programação às 13h, no Atlanta Stadium, nos Estados Unidos. A partida reúne duas seleções que buscam ganhar força em uma chave que também tem México e Coreia do Sul. O resultado pode ter impacto direto na disputa por vagas na próxima fase.

Às 16h, Suíça e Bósnia e Herzegovina entram em campo pelo Grupo B, no Los Angeles Stadium. O confronto europeu será um dos principais testes da rodada para as duas seleções, em um grupo que também conta com Canadá e Catar.

A seleção canadense joga às 19h contra o Catar, no BC Place Vancouver. A partida terá peso especial para o Canadá, que atua diante de sua torcida em uma das sedes do torneio. O duelo também representa uma oportunidade importante para o Catar pontuar em uma chave equilibrada.

O último jogo do dia será entre México e Coreia do Sul, às 22h, no Guadalajara Stadium. Para os mexicanos, a partida tem relevância esportiva e simbólica: além de atuar em casa, a seleção joga em uma cidade-sede do Mundial e busca aproveitar o apoio da torcida para avançar na fase de grupos.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada em três países: Estados Unidos, Canadá e México. A edição terá 48 seleções e 104 partidas, o maior formato da história do torneio. A rodada desta quinta-feira (18) reforça a dimensão continental da competição, com jogos em diferentes sedes e horários ao longo do dia.

Jogos desta quinta-feira (18) na Copa do Mundo de 2026, pelo horário de Brasília:

13h — Tchéquia x África do Sul — Grupo A — Atlanta Stadium.

16h — Suíça x Bósnia e Herzegovina — Grupo B — Los Angeles Stadium.

19h — Canadá x Catar — Grupo B — BC Place Vancouver.

22h — México x Coreia do Sul — Grupo A — Guadalajara Stadium.