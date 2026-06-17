Modric tem estreia difícil pela Croácia na Copa do Mundo

247 - Luka Modric teve uma estreia abaixo do esperado em sua quinta Copa do Mundo, nesta quarta-feira (17), na derrota da Croácia para a Inglaterra pelo Grupo L. O meia de 40 anos, capitão e principal referência técnica da seleção croata, não finalizou, não deu assistência e ainda cometeu o pênalti que abriu caminho para o primeiro gol inglês, marcado por Harry Kane.

Ídolo da geração mais vitoriosa da Croácia, Modric começou a partida com a camisa 10 e a braçadeira de capitão, mas viveu um início complicado. Aos nove minutos do primeiro tempo, ele tentou afastar a bola dentro da área e atingiu Madueke, lance que levou à marcação do pênalti. Kane converteu a cobrança e colocou a Inglaterra em vantagem.

A participação ofensiva de Modric também foi discreta. Nos gols croatas marcados por Baturina e Musa ainda na etapa inicial, o veterano não teve envolvimento direto nas jogadas e não registrou assistência. O desempenho levou o técnico Zlatko Dalić a substituí-lo já na primeira janela de alterações do segundo tempo, quando Kovacic entrou em seu lugar.

Apesar da atuação sem protagonismo decisivo, Modric manteve sua tradicional precisão na distribuição de jogo. Enquanto esteve em campo, acertou todos os 27 passes que tentou, demonstrando controle técnico mesmo em uma partida difícil para a seleção croata.

A partida marcou o 199º jogo de Modric pela Croácia, em uma trajetória de duas décadas com a camisa da seleção. Caso entre em campo diante do Panamá, na segunda rodada, o meia alcançará a marca de 200 partidas pela equipe nacional.