Panamá encara Gana em duelo de gerações na Copa

247 - A seleção do Panamá inicia sua campanha na Copa do Mundo nesta quarta-feira (17) contra Gana em um confronto marcado por um contraste evidente: de um lado, o elenco com a maior média de idade do torneio; de outro, uma das equipes mais jovens da competição.

Metade dos 26 jogadores convocados pelo técnico Thomas Christiansen, da deleção panamenha, tem 30 anos ou mais. O nome mais experiente da lista é o atacante Alberto Medina, de 38 anos, símbolo de um grupo que aposta na vivência internacional para tentar competir em alto nível no Mundial.

Apesar da média elevada de idade, o elenco panamenho não é formado majoritariamente por remanescentes da primeira participação do país em Copas do Mundo, ocorrida em 2018, na Rússia. Entre os nomes que estiveram naquele Mundial e seguem na seleção estão o lateral-direito Amir Murillo, de 30 anos, apontado como principal jogador da equipe e atualmente no Besiktas, da Turquia.

Também fazem parte desse grupo o zagueiro Fidel Escobar, de 30 anos, o lateral-esquerdo Éric Davis, de 35, e os atacantes Yoel Bárcenas, de 32, Puma Rodríguez, de 27, e Ismael Díaz, de 29. A presença desses jogadores reforça a opção do Panamá por uma base com experiência acumulada em competições internacionais.

O adversário da estreia apresenta um perfil oposto. Gana chega ao Mundial com média de idade de 26,3 anos, uma das mais baixas entre as seleções participantes. O elenco ganês tem apenas seis jogadores com 30 anos ou mais, além de nomes muito jovens: quatro atletas têm 22 anos, um tem 21 e o meia Caleb Yirenkyi, o mais novo do grupo, tem 20 anos.

O duelo, portanto, coloca frente a frente modelos distintos de formação de elenco. Enquanto o Panamá tenta transformar maturidade e rodagem em vantagem competitiva, Gana aposta em intensidade, renovação e juventude para buscar um bom início de campanha.

A seleção mais jovem da Copa é a Costa do Marfim, com média de idade de 25,3 anos. Ainda assim, o confronto entre Panamá e Gana se destaca pelo contraste direto entre a equipe mais velha do torneio e uma das delegações mais novas da competição.