Abates de bovinos, suínos e frangos atingem níveis históricos no 3º trimestre

247 - Os abates de bovinos, suínos e frangos alcançaram marcas inéditas no terceiro trimestre de 2025, refletindo o aquecimento do mercado e a ampliação da oferta. Os números, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam crescimento em todos os segmentos acompanhados.

Segundo dados das Estatísticas da Produção Pecuária referentes ao período, a expansão é resultado direto do aumento da demanda no Brasil e no exterior, aliado à queda nos custos de produção, influenciada pela boa safra de grãos.

Bovinos têm alta de 7,4% e exportações batem recorde

No terceiro trimestre, foram abatidas 11,28 milhões de cabeças de bovinos, alta de 7,4% sobre o mesmo período de 2024 e crescimento de 7,1% em relação ao trimestre anterior. O volume de carcaças chegou a 2,97 milhões de toneladas, elevação de 6,5% na comparação anual.

A gerente de Pecuária do IBGE, Angela Lordão, destacou que o avanço decorre de um conjunto de fatores estruturais. “Esse cenário reflete uma combinação de fatores que estimularam investimentos e otimizaram a produção pecuária. Entre eles, destacam-se a forte demanda interna e externa das carnes bovina, suína e de frango, a influência positiva de uma boa safra de grãos que impactou diretamente a redução dos custos de produção, e as rigorosas medidas sanitárias implementadas no país”, afirmou.

Lordão ressaltou ainda o resultado das vendas ao exterior. “No segmento da carne bovina, as exportações atingiram recorde, mesmo diante da aplicação de tarifas pelos EUA no período, que até o segundo trimestre se mantinha como nosso segundo maior comprador, atrás apenas da China”.

Abate de suínos cresce e exportações alcançam patamares inéditos

O setor de suínos registrou o abate de 15,81 milhões de cabeças no terceiro trimestre, avanço de 5,3% sobre 2024 e de 4,8% frente ao trimestre anterior. O peso das carcaças somou 1,49 milhão de toneladas, aumento de 6,1% em comparação ao mesmo intervalo do ano anterior.

Segundo Angela Lordão, o desempenho também foi impulsionado pelo mercado internacional. “As exportações de carne suína também atingiram patamares inéditos tanto em volume quanto em faturamento, com as Filipinas como principal destino. Internamente, cortes mais acessíveis e práticos têm aumentado o consumo”, destacou.

Avicultura recupera status sanitário e soma 1,69 bilhão de abates

A avicultura também registrou crescimento. O abate de 1,69 bilhão de frangos representou alta de 2,9% sobre 2024 e de 3,0% ante o segundo trimestre de 2025. O peso acumulado das carcaças atingiu 3,60 milhões de toneladas, aumento de 3,1% no ano.

A retomada da credencial sanitária do país, após a superação de notificações de influenza aviária, foi essencial para o setor. “A rápida retomada do status de livre de influenza aviária foi muito importante para a avicultura nacional, garantindo o acesso da carne de frango brasileira aos mercados internacionais”, afirmou Lordão.

Leite registra maior aquisição da série histórica, mas preço ao produtor cai

A aquisição de leite cru somou 7,01 bilhões de litros, um acréscimo de 10,2% em relação a 2024 e avanço de 7,9% ante o trimestre anterior. Apesar do aumento, o preço pago ao produtor recuou.

“Este aumento na produção é fruto de maiores investimentos realizados na atividade nos últimos períodos, devido à melhor margem, e de condições climáticas mais favoráveis. Contudo, o cenário de maior produção interna somado a importações elevadas não foi acompanhado na mesma intensidade pela demanda, resultando em queda no preço pago ao produtor pelo leite cru desde abril”, explicou Angela Lordão. No trimestre, o valor médio ficou em R$ 2,57, redução de 8,2% em um ano.

Curtumes elevam processamento e produção de ovos mantém alta anual

A Pesquisa Trimestral do Couro registrou a recepção de 11,42 milhões de peças inteiras de couro cru bovino, aumento de 8,2% em comparação ao mesmo trimestre de 2024.

A produção de ovos alcançou 1,24 bilhão de dúzias, crescimento de 2,6% no ano, mantendo o segundo maior resultado da série histórica, mesmo com leve recuo em relação ao trimestre anterior.

Pesquisas do IBGE orientam setor agropecuário

As estatísticas divulgadas fazem parte de um conjunto de levantamentos trimestrais do IBGE sobre a conjuntura agropecuária. Desde 2018, parte dos resultados é divulgada de forma antecipada para ampliar o acesso às informações. Os dados completos do quarto trimestre serão publicados em 18 de março de 2026.