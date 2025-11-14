Abiec: 'redução tarifária devolve previsibilidade ao setor de carnes'

SÃO PAULO (Reuters) - A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) afirmou em nota nesta sexta-feira que considera muito positiva a decisão dos Estados Unidos de reduzir as tarifas aplicadas à carne bovina brasileira.

"A medida reforça a confiança no diálogo técnico entre os dois países e reconhece a importância da carne do Brasil, marcada pela qualidade, pela regularidade e pela contribuição para a segurança alimentar mundial", disse a entidade.

Segundo a Abiec, "a redução tarifária devolve previsibilidade ao setor e cria condições mais adequadas para o bom funcionamento do comércio".

A entidade não menciona na nota o quanto foi reduzida a tarifa.

Questionado pela Reuters, o presidente da Abiec, Roberto Perosa, disse que a redução foi de 10%.

Os Estados Unidos são o segundo maior mercado da carne bovina do Brasil.

Com o presidente Donald Trump, as tarifas para a carne bovina brasileira subiram para 76,4%, sendo 50% da taxa adicional. Antes de Trump já havia uma alíquota de 26,4% para o Brasil exportar aos EUA.

(Por Roberto Samora e Rodrigo Viga Gaier)